Roswell New Mexico Cast de la saison 2: Interview de Liz et Rosa [Video]

HISTOIRES CONNEXES

Quand il s’agit de lancer des sœurs à la télévision, il y a du bon, il y a de l’étrange et puis il y a toute la magie folle qui se passe à Roswell, au Nouveau-Mexique, entre Jeanine Mason et Amber Midthunder (alias Liz et Rosa Ortecho).

“En fait, nous avons tous les deux eu ces moments drôles de kismet où les gens nous confondaient bien avant notre rencontre”, a déclaré Midthunder à TVLine. “Quand le pilote est sorti, mes parents ont regardé la bande-annonce et ont pris un tas de captures d’écran – mais quand ils les ont envoyés, ils étaient comme,” Est-ce vous? Est-ce vous? “Et environ trois d’entre eux étaient en fait Jeanine.”

Mason a ses propres histoires d’identité erronée, y compris le moment où elle a été approchée par un inconnu dans une salle de bain du festival du film qui voulait savoir si elle était «la fille de la Légion». (Alerte spoiler: elle ne l’était pas.) «Je pense que c’était une année entière après cela avant de découvrir qu’Amber jouerait ma sœur dans le pilote», dit Mason. «Je me disais:« Pourquoi ce nom vous semble-t-il si familier? », Puis il a cliqué. C’était fatal! J’entendais son nom depuis des années! “

Et si vous pensiez que la confusion disparaîtrait une fois que Mason et Midthunder ont commencé à travailler ensemble, eh bien…

«Je pense que l’équipage est totalement paniqué par la similitude de nos manières», dit Mason. «Même la façon dont nous rions ou la façon dont nous utilisons nos mains. Je dirai ceci: c’est plus rare que les acteurs choisissent d’admettre que vous vous entendez réellement avec quelqu’un d’une manière où vous voulez être amis au-delà de la série. J’adore cette femme et j’ai l’intention de l’adorer pour le reste de mon existence. »

La productrice exécutive, Carina Adly Mackenzie, ajoute: «Ils se ressemblent naturellement, mais ils ont également travaillé à développer certaines manières fraternelles. Quand ils partagent un lit au motel [in the Season 2 premiere], ils dorment de la même façon. Et plus tard cette saison, vous les verrez utiliser les mêmes gestes de la main. C’est en partie magique et en partie, ils sont très bons dans leur travail. ” (Peut-être trop bien?) “Nous avons eu des notes du studio et du réseau comme,” Pouvez-vous simplement dire le nom de Rosa plusieurs fois dans cette scène, afin que les gens ne pensent pas que c’est Liz? “”

Malheureusement, Rosa a beaucoup plus de choses à penser qu’à combien elle ressemble à sa sœur et à ce que ses célébrités préférées des années 2000 font en 2020. («Saviez-vous que Jimmy de Degrassi est un rappeur maintenant?!») Elle est aussi un adolescent bipolaire aux prises avec une dépendance – et c’est en plus de tout ce qui est extraterrestre.

«Elle s’est toujours sentie comme une étrangère, et elle est maintenant totalement isolée dans sa ville et dans sa vie», explique Midthunder. «Sa maladie ressemble presque à son amie. C’est cohérent, c’est confortable. Il y a une raison pour laquelle un toxicomane tombe dans la dépendance – en quelque sorte, c’est attrayant. Le problème est que c’est aussi extrêmement destructeur. Elle le voit, mais elle se sent impuissante. Elle essaie d’être le héros, et quand elle échoue, elle ne le gère pas bien. “

Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour un aperçu exclusif de l’épisode de ce soir (The CW, 9 / 8c), puis déposez un commentaire avec vos réflexions sur les sœurs Ortecho ci-dessous.