Roxen représentera la Roumanie à Rotterdam

Les jours pour le Festival Eurovision 2020 seront réduits, qui se tiendra prochain 16 mai. Auparavant, deux demi-finales auront lieu les 12 et 14 du même mois. La Roumanie a déjà communiqué à son représentant, il s’agit de Roxen, un jeune chanteur de 20 ans. Son vrai nom est Larisa Roxana Giurgiu et il est originaire de Cluj-Napoca, la capitale non officielle de la région de Transylvanie.

Roxen, représentant de la Roumanie à l’Eurovision 2020

La chaîne de télévision roumaine TVR n’a pas choisi le représentant national pour l’Eurovision dans le cadre de son traditionnel concours de sélection «Selectia Nationala», mais a été décision interne dans lequel deux autres artistes ont été mélangés. En échange la finale nationale a été renouvelée et oui ça servira à connaître la chanson qui interprétera Roxen en Eurovision, lors d’un gala le 1er mars. La méthode de vote choisie est une combinaison égale de vote du public et décision du jury dans lequel ils décideront laquelle des cinq chansons qui interprète sera décisive. Les gagnants potentiels seront publiés précédemment le 21 février.

Roxen est un jeune artiste qui a connu du succès récemment, mais qui s’intéresse à la musique depuis son enfance. Son single “Ce-ti Canta Dragostea” a près de neuf millions de vues sur YouTube et l’a placé dans le top 3 des artistes les plus écoutés en Roumanie. Son style principal est considéré comme la deep house mais a été comparé à d’autres chanteurs tels que Dua Lipa ou Billie Eilish.

Nouvelle opportunité

La Roumanie n’a jamais remporté le Festival Eurovision, il a été incorporé fin 1994. De la même manière que seulement cinq fois il a été placé dans le top 10. Le résultat le plus élevé qu’il a obtenu était une troisième place en 2005 et 2010, mais si Roxen remporte la victoire à Rotterdam, il pourrait obtenir cette reconnaissance pour la première fois pour le pays.

