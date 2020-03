Royal Source affirme que la relation entre le prince Harry et le prince William est «à jamais changée»

Le statut de la relation tendue entre le prince Harry et le prince William n’est pas clair pour le moment, mais, compte tenu de leur échange glacial lors de leur dernière apparition royale ensemble, certains se demandent s’ils auront jamais le lien étroit qu’ils partageaient autrefois. Une source royale pense que la relation entre les frères a «changé à jamais».

Prince Harry, Meghan, Duchesse de Sussex, Prince William et Catherine, Duchesse de Cambridge | PHIL HARRIS / POOL / . via .

Le prince Harry a confirmé que lui et le prince William se disputaient

Lors d’une interview pour le documentaire de 2019, Harry & Meghan: An African Journey, le prince Harry a admis que les choses avaient été tendues entre lui et le prince William. Des rumeurs circulaient depuis un certain temps selon lesquelles les frères s’étaient disputés, de nombreux rapports pointant vers les conseils bien intentionnés de William pour Harry de ne pas se précipiter dans une relation avec Meghan, la duchesse de Sussex, comme une cause possible de leur désaccord.

“Une partie de ce rôle et une partie de ce travail et cette famille étant sous la pression qu’elle subit … inévitablement, vous savez, des choses se produisent”, a déclaré Harry lors de l’entretien.

Il a poursuivi: «Mais écoutez, nous sommes frères. Nous serons toujours

frères. Nous sommes certainement sur des chemins différents en ce moment mais je serai toujours

là pour lui et, comme je le sais, il sera toujours là pour moi. »

“Mais en tant que frères, vous avez de bons jours et vous avez de mauvais jours”, a-t-il noté.

Voir ce post sur Instagram

Cet après-midi, le duc et la duchesse de Sussex ont assisté au service annuel du Commonwealth à l’abbaye de Westminster le jour du Commonwealth, aux côtés de Sa Majesté la Reine et des membres de la famille royale. Le Commonwealth est un réseau mondial de 54 pays, travaillant en collaboration vers des objectifs économiques, environnementaux, sociaux et démocratiques communs, et le Service cherche aujourd’hui à mettre en évidence la vaste communauté qui couvre toutes les régions géographiques, religions et cultures, en embrassant la diversité parmi sa population de 2,4 milliards de personnes, dont 60% ont moins de 30 ans. En tant que président et vice-président de la @Queens_Commonwealth_Trust, le duc et la duchesse de Sussex ont été des défenseurs passionnés du Commonwealth après avoir passé de nombreuses années à travailler en étroite collaboration avec la prochaine génération de dirigeants du Commonwealth. Le thème du Commonwealth pour 2020 est «Offrir un avenir commun: connecter, innover, transformer», en mettant l’accent sur la jeunesse, l’environnement, le commerce, la gouvernance, les TIC (technologies de l’information et des communications) et l’innovation. Qu’il s’agisse de travailler pour protéger les ressources naturelles de la terre et de préserver la planète pour les générations à venir, de défendre le commerce équitable et d’habiliter les jeunes d’aujourd’hui à transformer les communautés de demain, le Service célèbre l’engagement continu du Commonwealth à offrir un environnement pacifique, prospère et plus durable. avenir pour tous. Photo © PA

Un post partagé par le duc et la duchesse de Sussex (@sussexroyal) le 9 mars 2020 à 10h51 PDT

Les frères ne semblaient pas chaleureux l’un envers l’autre lors de leur dernier engagement

Bien sûr, tous les yeux étaient rivés sur les frères quand ils ont tous les deux

assisté au service de la Journée du Commonwealth, car ce serait leur dernier public

apparence ensemble. Les fans de Royal espéraient voir de la chaleur entre eux, mais

est apparu qu’il y avait un échange froid.

Ils ont eu la plus brève des interactions – lorsque le prince William et Catherine, duchesse de Cambridge, sont arrivés à leurs sièges, le prince Harry et Meghan ont fait un sourire et salué.

“Ce ne sont pas les retrouvailles chaleureuses que nous espérions tous”,

l’expert linguistique Judi James a partagé avec The Mirror. “La tension dans le corps de Harry

la langue était particulièrement palpable. Quand Harry est arrivé, à la minute où lui et

Meghan a dû laisser tomber les mains, il a immédiatement atteint sa bague de mariage qui est

un confort personnel. “

Elle a ajouté: «Même lorsqu’elle était à côté de lui après

cessé de se tenir la main, il lui manquait, ayant besoin de son soutien. Alors qu’Harry marchait

dans l’allée, ils ont tous les deux salué les enfants, mais son visage autrement était assez

tendu et sans sourire. “

«Harry et Meghan avaient l’air beaucoup plus gais, et

Harry en particulier, lança un sourire très affectueux à Kate », nota James. “Comme

ils ont pris leurs sièges Harry a jeté Kate un sourire bouche bée et «bonjour» de

ce qui ressemblait à un vrai plaisir et Meghan leva les sourcils et sourit dans un

rituel tout aussi amical. “

La sortie du prince Harry et Meghan ne devrait pas améliorer les choses

Les deux ont partagé un lien en tant que frères, mais les tensions récentes du prince Harry et du prince William ne verront peut-être aucune amélioration avec le départ du prince Harry et de Meghan de la famille royale, selon un initié.

Une source a déclaré à People que la relation entre le prince Harry et le prince William est «changée pour toujours», expliquant: «Ils ne reviendront pas comme ils étaient. Harry regarde droit vers son avenir avec sa famille. »

“Il ne regarde pas en arrière”, a ajouté la source.

La biographe royale Ingrid Seward croit que la princesse Diana

serait déçu par la fracture des frères. “Une chose que Diana a dit était,

“S’il te plaît, quoi qu’il arrive, souviens-toi que tu t’es toujours entre eux, et je te veux

toujours rester ensemble. “Et cela ne peut pas durer longtemps”, Seward

c’est noté.