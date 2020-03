Royaume de Rawson Marshall Thurber acquis par Netflix

Rawson Marshall Thurber’s Kingdom Come racheté par Netflix

Alors qu’il est actuellement occupé à tourner la comédie d’action à gros budget Avis rouge pour le service de streaming, Rawson Marshall Thurber (Gratte-ciel) a déjà défini son prochain projet avec Netflix pour le nouveau thriller heist règne vienne, basé sur un pitch de lui et Tués à la machette«Kyle Ward, selon Deadline.

CONNEXES: Interview CS: Rawson Marshall Thurber Talks Skyscraper & Red Notice

Le film, qui garde ses détails de l’intrigue près de la poitrine, sera à la fois écrit et réalisé par Thurber, qui a développé son concept pour le projet avec Thurber avant de le présenter au service de streaming. Bien qu’aucun budget ou star ne soit actuellement défini pour le film, il devrait être au même niveau que ses derniers projets, les véhicules Dwayne Johnson Intelligence centrale et Gratte-ciel.

Thurber produira le projet aux côtés de Beau Bauman (The Umbrella Academy) À travers sa bannière Good One Productions.

Les nouvelles de règne vienne vient un peu plus d’un mois après le début du tournage de sa première collaboration avec le service de streaming, Avis rouge, qui marque sa troisième réunion avec Johnson et est également dirigé par Dead PoolRyan Reynolds et Wonder Woman 1984Est Gal Gadot. Remarquer marque également le deuxième film que Reynolds a joué pour Netflix après le barrage de Michael Bay 6 Métro, qui a fait ses débuts avec des critiques mitigées à négatives en décembre sur le service de streaming.

CONNEXES: La photo de la notice rouge révèle le premier aperçu de Dwayne Johnson

Avant de trouver une carrière dans le monde de l’action à gros budget, Thurber se faisait un nom dans le genre de la comédie avec le favori culte Dodgeball: une véritable histoire d’outsider et le box-office 2013 a frappé Nous sommes les Millers.

(Photo par Jim Spellman / WireImage via .)