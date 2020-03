Royce Da 5’9 “a été blessé lorsque T-Pain a rejeté la demande de fonctionnalité

Royce Da 5’9 ‘& T-Pain travailleront plus tard ensemble sur le “Book of Ryan” du rappeur, mais avant cela, T-Pain avait rejeté une demande de l’artiste de Detroit.



Une collaboration entre Royce Da 5’9 “et T-Pain s’est presque concrétisée avant leur lien” Premier du mois “, mais le crooner” Buy U a Drank “ne l’a pas eu. Nous entendons parler d’artistes se envoyant des idées et la musique tout le temps, mais tout le monde n’est pas à l’aise pour partager des histoires de rejet. Royce Da 5’9 “a déclaré à HipHopDX que dans la journée, il avait été incurvé par T-Pain après avoir demandé au chanteur de sauter sur une chanson avec lui .

“Je ne me souviens pas exactement quand c’était, exactement, je veux dire, de quel album il s’agissait, mais c’est une chanson que j’ai eue produite par Kay Gee de Naughty By Nature. Je ne me souviens pas si c’était un crochet là ou si c’était le cas … mais nous avons tendu la main et nous l’avons envoyé à lui et je me souviens juste d’avoir entendu dire qu’il avait refusé. “

“En regardant cela rétrospectivement, je pense que je respecte plus que de me faire filer”, a ajouté Royce. “Vous savez ce que je veux dire? À ce niveau en tant qu’artiste, vous prenez tout ce qui est personnel. C’est l’une des choses que j’ai apprises; ne prenez pas tout si personnel. Ce n’est pas si grave que ça. Donc, vraiment, vous venez un peu blessé parce que quand tu es fan de quelqu’un comme je suis fan de T-Pain, tu veux qu’il veuille travailler avec toi. Alors quand ils ne le veulent pas, ou quand ils ne le font pas ‘ t avoir le temps ou quelque chose comme ça, vous le prenez comme, “Vous sur son album. Vous avez pris le temps pour son album.” “

Les deux ont finalement fait le lien sur “Premier du mois” avec Chavis Chandler du livre de Ryan de Royce Da 5’9 “. Il s’est assuré qu’il l’a éliminé en temps opportun et m’a fait savoir de ne pas prendre les choses si personnel. “Royce a ajouté que T-Pain est” un mec dur à ne pas aimer. Si vous n’aimez pas T-Pain, il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec vous. J’aime ce mec.”

Regardez l’intégralité du clip ci-dessous et voyez ce que Royce a à dire à propos de l’achat par T-Pain du site Web “F * ck T-Pain”.

