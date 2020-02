Rozalén rejoint ‘La Voz Kids’ en tant que conseiller de Rosario Flores

Antena 3 prépare déjà les nouvelles éditions de “La Voz”, “La Voz Kids” et “La Voz Senior”, en collaboration avec le producteur de télévision Boomerang. Une fois les entraîneurs choisis, qui décident de se tourner ou non lors des auditions aveugles, la prochaine étape consiste à sélectionner l’équipe de conseillers qui conseillera le premier groupe de chanteurs, et le dernier à rejoindre ce dernier groupe a été Rozalén, qui conseillera Rosario Flores dans la phase des batailles.

Le chanteur Rozalén

Comme El Televisero a évolué exclusivement, le chanteur et compositeur ose cette aventure télévisuelle, ce que Blas Cantó et Aitana Ocaña ont également fait. La représentante espagnole au Festival Eurovision 2020 et lauréate de la cinquième édition de «Votre visage me sonne» fera partie de l’équipe Vanesa Martín. Alors que l’ex-compétiteur de «l’Opération Triomphe» guidera les décisions de l’extriunfito David Bisbal, comme FormulaTV a pu le savoir. De cette façon, ce ne serait que de rencontrer le conseiller de Melendi.

Rozalén a été, d’une manière ou d’une autre, lié à la télévision au cours de la dernière année. Avec Carlos Sadness, il a donné la parole au chef de ‘Mercado Central’, la série quotidienne de La 1. Aussi, la manchega a fait une performance live dans ‘First Dates’ en octobre 2019, à l’occasion de plus de 1000 programmes délivré. Cependant, ce sera la première fois que nous pourrons voir comment cela se déroule en profondeur sur un téléviseur.

Matériel fermé

Les écoles des autres éditions du format présenté par Eva González oui que ils sont complets. Les entraîneurs de la septième édition de ‘La Voz’ seront Alejandro Sanz, Laura Pausini, Antonio Orozco et Pablo López, avec Tini Stoessel, Carlos Rivera, Mala Rodríguez et Sebastián Yatra comme conseillers. Alors que la deuxième édition de «La Voz Senior» mettra en vedette David Bustamante, Antonio Orozco, Pastora Soler et Rosana sur les sièges rouges et Álex Ubago, Pitingo, David DeMaría et Cami en tant que conseillers des chanteurs.

