RTVE confirme le premier cas de coronavirus chez l’un de ses employés du Prado del Rey

RTVE a confirmé ce jeudi 12 mars, la détection du premier cas de coronavirus parmi l’un de ses travailleurs. Il s’agit de la première personne qui fait directement partie du personnel de la Société et dont le test COVID-19 est positif. Plus précisément, son travail habituel est au siège du Prado del Rey, comme ce média a pu le savoir.

Dans une déclaration à laquelle FormulaTV a eu accès, l’entité publique explique que le travailleur “est en bonne santé et n’est pas allé sur le lieu de travail depuis le 2 mars dernier”. La date coïncide avec le jour où une contagion de coronavirus a été annoncée chez un collaborateur de RNE, mais dans ce cas, il s’agit d’une partie touchée qui fait directement partie du personnel de la Société.

Siège de Prado del Rey de RTVE

Comme cela s’est déjà produit à cette occasion, RTVE assure que “les personnes qui ont été en contact ont déjà été informées et les mesures établies par le protocole établi par les autorités sanitaires ont été prises”. De la même manière, il informe que les mesures de sécurité sanitaire seront renforcées: “Dans les prochaines heures, ils commenceront à distribuer des bidons d’hydroalcool pour les mains et des lingettes pour la désinfection du matériel à usage partagé.“

Préoccupé par la grande quantité de documents partagés

La déclaration appelle à “la patience et la compréhension” et “à une utilisation logique et favorable de ces articles” étant donné “le problème des pénuries de ces produits dans toute l’Espagne”. Cependant, des sources internes de RTVE ont exprimé à FormulaTV leur préoccupation concernant la grande quantité de matériaux et d’espaces communs que les travailleurs partagent, tels que des microphones, des ordinateurs ou des cabines vocales et un montage de montage.

Consciente de ce problème, la Société promet “augmenter la fréquence des services de nettoyage, en particulier dans les zones où il y a plus de concentration de personnelDans le cadre des mesures visant à éviter la contagion par les coronavirus, les visites “sont réduites au maximum” et “les cartes de visite pour l’accès provisoire aux installations RTVE sont en cours de stérilisation”.

.