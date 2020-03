RTVE continuera de diffuser la Sainte Messe en direct, mais sans les fidèles, à cause du coronavirus

La pandémie de coronavirus a entraîné l’annulation de films, de musique, de sports, de culture, de divertissement et de nombreux autres projets en raison de la propagation rapide de la maladie. Les différentes chaînes de télévision espagnoles telles que Antena 3, Telecinco, Cuatro et LaSexta ont également commencé à prendre des mesures préventives en réponse à l’alerte..

La Sainte Messe d’Almodóvar del Campo à La 2

Pour le moment, les grilles de télévision n’ont pas été beaucoup modifiées, mais dans la plupart des programmes, elles ont pris la précaution de ne pas rendre public. Cette même mesure a été prise en Italie lorsque le nombre d’infections a rapidement augmenté. Dans le cas de RTVE, plusieurs espaces ont interdit la présence de spectateurs, dont la Messe, qui est diffusée à 10h30 tous les dimanches sur La 2.

Le mercredi 12 mars, RTVE a annoncé qu’elle suivrait les instructions des autorités sanitaires, dans lesquelles elles expliquaient que tous les programmes devraient se passer du public. Pour cette raison, la chaîne et la Conférence épiscopale ont décidé que le 15 mars, la messe célébrée en direct dans la chapelle salésienne du Colegio San José de Madrid, il n’y aura pas de fidèles. Exactement la même chose se produira avec la messe en catalan et celle diffusée sur Radio 5, où la fréquentation des fidèles à la célébration sera réduite autant que possible.

Programmation RNE affectée

Radio Clásica est une chaîne de radio espagnole dans laquelle sont diffusées différentes activités musicales à portée culturelle. En raison de l’expansion du coronavirus, leur programmation sera affectée, car de nombreux auditoriums où ils diffusent ont fermé des portes comme le Théâtre Monumental, la Fundación Juan March ou le Teatro de la Zarzuela. Le RTVE Symphony Orchestra and Choir, les concerts de «Las Noches del Monumental» ou la série de musique de chambre ont été annulés ou reportés par la pandémie, ainsi que «La Radio Encendida» sur Radio 3, qui devait avoir lieu le 22 mars.

