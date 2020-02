RTVE continuera de partager des vidéos de Cruz y Raya malgré les critiques pour le racisme

Les téléspectateurs de RTVE ont le droit de pouvoir déposer des plaintes pour des contenus ou commentaires qu’ils jugent inappropriés pour être diffusés à la télévision publique. Ainsi, plusieurs ont été reçus plaintes concernant la récupération pour la chaîne YouTube de l’entité publique de certains sketchs du duo de bandes dessinées Cruz y Raya sur des personnes d’origine gitane.

Ignacio Gómez explique dans ‘RTVE Respond’ pourquoi les croquis de Cruz et Raya sont récupérés

“Ils considèrent qu’ils sont racistes et qu’ils favorisent les stéréotypes qui entravent leur intégration dans la société”, a expliqué Ángel Nodal, le chef de file de la RTVE, à propos du motif de la critique de ces sketchs. Le directeur du numérique et des enquêtes de RTVE, Ignacio Gómez, a été chargé de répondre à cette plainte du public et a commencé par admettre que ce type de représentation humoristique “peut être anachronique et même offensant”.

Mais Gomez a également voulu préciser que ces représentations sont “un reflet de la culture et de la société espagnole de l’époque” pour justifier pourquoi RTVE a sauvé ce type de vidéos, publié au début du 21e siècle. En outre, il a expliqué que non seulement ces clips étaient récupérés, mais RTVE s’était concentré sur le sauvetage de nombreux contenus historiques pour sa chaîne d’archives YouTube. En fait, l’année dernière, il a atteint le chiffre de 500 vidéos récupérées d’anciens programmes diffusés dans l’entité publique à un moment de son histoire.

La solution: contextualiser avec la date

Gomez a expliqué que RTVE continuera à récupérer des vidéos de Cruz et Raya malgré les critiques du racisme et qu’ils prendront des mesures pour éviter de telles plaintes. La solution que l’entité publique adoptera consistera à contextualiser les vidéos et expliquer en quelle année ils ont été produits et diffusés “afin qu’il n’y ait aucune possibilité de confusion chez les spectateurs”.

