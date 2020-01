RTVE demande aux organisateurs des Prix Odeón des explications sur les défaillances techniques du gala

Les portes du Teatro Real de Madrid ont ouvert le lundi soir 20 décembre pour recevoir une multitude d’artistes nationaux et internationaux lors d’un événement qui honore la musique espagnole, les Prix Odeón. Cependant, la première édition de ces prix ne s’est pas avérée être exactement ce que la direction de RTVE attendait, car la diffusion du gala a été éblouie par plusieurs défaillances sonores et c’est pourquoi l’entité publique demande les explications nécessaires aux organisateurs de l’événement.

Danny Ocean et Alba Reche se produisent aux Odeón 2020 Awards

Après le résultat offert aux spectateurs, TVE a demandé une justification à AGEDI, l’entité de gestion des droits de propriété intellectuelle, qui était responsable de la conduite et de la production de la cérémonie télévisée. De la part de l’entité publique, une déclaration a été diffusée aux médias dans laquelle ils considèrent que “malheureusement, le résultat de ce gala, fabriqué et produit par AGEDI, était très loin des normes de qualité exigées par RTVE dans ses programmes“.

“La volonté de la direction de RTVE de promouvoir et soutenir la musique a motivé l’engagement pour la diffusion du gala des Prix Odeón (anciennement Amigo Awards), le lundi 20 janvier pour La 1, en direct et en marge Temps d’audience maximum. La direction de RTVE regrette les inconvénients que ces problèmes techniques et inadéquations ils ont produit lors de l’audience et demandé des explications aux organisateurs de l’événement “, indique le communiqué.

Micro ouvert Quequé et un India Martínez sans voix

Tout au long de la soirée, les spectateurs ont été témoins d’une série d’erreurs qui ont fait la nuit un problème complètement échoué. Du micro ouvert qui a joué un tour au présentateur de la cérémonie Quequé. Quelques minutes après le début du gala, il a été entendu dire: “Je veux que ça se termine“De plus, il y avait des problèmes sonores évidents avec certains chanteurs comme cela est arrivé à India Martínez, dans sa performance avec Estopa, la jeune femme a même plaisanté sur la situation:”Les trucs en direct. Hier, c’était Vanesa Martín dans “l’Opération Triunfo” et aujourd’hui c’était mon tour “, a-t-il plaisanté depuis la scène.

