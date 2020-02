RTVE et Amazon préparent «Sans limites», une série consacrée au tour du monde d’Elcano et de Magallanes

L’expansion internationale d’Amazon Prime Video implique un partenariat avec les bons partenaires locaux. Pour cela, la plateforme de streaming il s’appuiera sur Radio Televisión Española pour développer son nouveau projet «Sans limites», une coproduction internationale qui nous embarquera dans le retour au monde entrepris par Magallanes et Elcano au XVIe siècle.

Juan Sebastián Elcano et Fernando de Magallanes

L’exploit, perpétré il y a un demi-millénaire, prendra vie entre les mains du réalisateur britannique Simon West, qui possède une vaste expérience dans l’industrie hollywoodienne, Il a réalisé des titres tels que “Lara Croft: Tomb Raider”, “The Mechanic” ou “The Mercenaries 2”. Dans le milieu télévisuel, il n’a pas tant prodigué, bien que parmi ses crédits le pilote de «Human Target» se démarque, l’un des paris de Fox pour commencer les années 2010.

À l’heure actuelle, les détails sur «Sans limites» sont rares, au-delà de celui qui mettra en vedette la production de KILIMA Media et Miguel Menéndez de Zubillaga (“The Infinite Trench”, “Loving Pablo”) de MONO Films, qui ont été associé à RTVE et Amazon Prime Video. Tous ces partenaires ils façonneront une fiction d’aventure qui racontera l’exploit naval épique qui s’est produit entre 1519 et 1522, et cela impliquait cinq navires et plus de deux cents marins intrépides.

Une année clé

L’annonce de la collaboration avec RTVE intervient peu de temps après qu’Amazon Prime Video a élargi son idylle avec Mediaset avec un accord prolifique, avec lequel la plate-forme prétend être la première fenêtre de lancement de titres inédits tels que “ Mothers ” ou “ Charon ”. De plus, le service américain présentera en 2020 ses premières productions espagnoles originales -‘El Cid ‘,’ La Templanza ‘et’ A private matter’- et prépare le retour de «l’internat» avec «Las Cumbres».

