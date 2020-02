RTVE et les syndicats enterrent la hache de guerre avec l’accord préalable pour la signature de la III convention collective

Il semble que la hache de guerre entre la directive RTVE et les syndicats soit sur le point d’être enterrée. Le signal le plus clair est l’accord de ce 26 février pour convenir de la signature de la III convention collective RTVE, qui mettra fin aux conflits qui se sont produits depuis l’annonce de l’intention de revenir à la journée de 37,5 heures et qui a entraîné plusieurs grèves de travailleurs.

Études du Prado del Rey

Parmi les mesures, la possibilité de se déconnecter volontairement de l’entreprise deux ans avant de l’âge ordinaire de la retraite et reçoivent également un 50 000 euros. Ce point ne sera offert qu’à ceux qui ont accompli toutes leurs années de cotisation, afin qu’ils puissent bénéficier de la pension maximale. De plus, l’entité publique s’engage à ce que le taux de remplacement soit de 100%. Cela facilitera l’accès de nouvelles personnes à l’entreprise.

Quant à la journée, le 19 décembre, les deux parties sont parvenues à un accord sur l’intention de revenir à 37,5 heures, en échange d’une amélioration de la conciliation. RTVE annonce que, dans le nouvel accord, “le système de disponibilité est modifié en fonction des demandes de conciliation professionnelle et personnelle”, et précise: “Les améliorations se produisent à la fois dans le régime d’extension et de modification de la journée et de l’horaires, comme dans son montant, qui est sensiblement augmenté. ”

Positif pour les deux parties

Il réglemente également pour la première fois droit au “télétravail” et à la “déconnexion familiale”, ainsi que la possibilité d’accumuler le droit à des heures de travail réduites et un sac d’heures récupérables en journées complètes. Il met également en évidence l’amélioration du volume économique de l’ensemble de l’unité d’information, car ce complément implique la disponibilité.

La Société espère que ces mesures permettront “de rendre compatible la flexibilité dont une entreprise comme RTVE a besoin et une amélioration des conditions de travail des travailleurs. ” positif tant pour les intérêts de la RTVE Corporation que pour les travailleurs qui la composent », condamnent-ils.

.