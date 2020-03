RTVE lance Educlan, un outil éducatif pour les enfants lors de la crise des coronavirus

RTVE a décidé de lancer ce lundi 16 mars, Educlan, un nouvel outil pédagogique coordonné par RTVE et le ministère de l’éducation et de la formation professionnelle, en plus d’une collaboration désintéressée de la grands éditeurs pédagogiques présent dans le pays afin d’accéder au matériel pédagogique approprié. L’objectif de ce nouvel outil est d’offrir aux familles espagnoles des ressources pédagogiques de qualité pour compléter vos produits de divertissement pendant la période de suspension des cours en face à face en raison de l’état d’alerte dans lequel l’ensemble du pays se retrouve en raison de la crise provoquée par le virus COVID-19.

Éduquer

Educlan sera disponible dans tous les médias numériques sur la chaîne Clan -web, apps et téléviseurs connectés- où l’afflux de plus de 200 vidéos pédagogiques est attendu dans les jours qui suivent son lancement. Le contenu sera regroupé par âge en trois blocs: de 3 à 5 ans, de 6 à 8 ans et de 9 à 10 ans. Il consiste en des ressources complémentaires à celles fournies par les écoles elles-mêmes dans les principaux domaines: sciences naturelles, sciences sociales, langue, logique et mathématiques, art, langues, éducation physique, technologies ou coexistence.

Aux éditeurs participants, Edebé, Anaya, SM, McGraw Hill et Smile & Learn, il est prévu d’ajouter de nouvelles incorporations du secteur qu’ils souhaitent contribuer au projet. Toutes ces informations seront disponibles sur une page web où vous pouvez également consulter la liste complète des ressources et faire des suggestions. Le clan continue bien sûr avec toute sa programmation de divertissement, et aura comme d’habitude maintenant maintenant avec tous les contenus dans son intégralité sur son site officiel.

Les «Momonsters»

Educlan n’est pas la seule première du Clan pour le lundi 16 mars et c’est celle qui coïncide avec le début de la semaine, sur le réseau viennent aussi les «Momonsters», cinq petits monstres colorés qui apprennent à devenir les meilleurs amis des enfants à la Momonster Academy. Destiné aux enfants entre 2 et 6 ans, est un projet qui a été sélectionné il y a des années et qui est soutenu par divers prix du monde de l’animation. Le dernier son nomination aux Quirino 2020 Awards comme meilleure série d’animation ibéro-américaine.

