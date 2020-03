RTVE met les trois premières saisons à la demande avant de sortir la quatrième

RTVE a le plan parfait pour le week-end. A partir de ce vendredi 20 mars, les trois premières saisons de «El Ministerio del Tiempo» sont disponibles en Full HD sur le site de RTVE. Avec la devise # QuédateEnCasaConMdT, le réseau public invite les téléspectateurs à rafraîchir les aventures des patrouilleurs avant que la quatrième saison n’atteigne l’heure de grande écoute de La 1.

Nacho Fresneda, Aura Garrido et Hugo Silva, protagonistes de «The Ministry of Time»

Un total de 34 chapitres voyageant à travers les différentes époques de l’histoire de notre pays de la main de Rodolfo Sancho, Aura Garrido, Nacho Fresneda, Hugo Silva, Macarena García, Cayetana Guillén Cuervo, Jaime Blanch, Juan Gea, Natalia Millán et Julián Villagrán. C’est la première fois que la fiction créée par Javier et Pablo Olivares est disponible en Full HD.

Ce n’est pas la seule offre sur le site RTVE.es. Les fans de la série pourront connaître les clés des trois premières saisons avec diverses promotions. De plus, il y a un défi pour les «ministères», qui seront en mesure de démontrer ce qu’ils savent sur «Le ministère du temps» dans la série Trivial et de jouer également à quel membre de la patrouille ils ressemblent le plus … Julián, Amelia, Irene , Alonso, Pacino ou Lola Mendieta?

Que vient-il

‘The Ministry of Time’ a diffusé le dernier épisode de la troisième saison le 1er novembre 2017. Après deux ans d’incertitude, RTVE a confirmé le renouvellement de la série pour une quatrième saison, dans laquelle ils reviendront en tant que protagonistes Rodolfo Sancho et Aura Garrido, qui reprendront leurs rôles de Julián et Amelia. De plus, il a des signatures comme celle de Manuela Vellés. Les épisodes de ce quatrième tour seront réalisés par Javier Olivares et Marc Vigil, tandis que les scripts sont l’œuvre de Jordi Calafí, Isabel Sánchez, Daniel Corpas, Carolina González et Pablo Lara. L’âge d’or d’un jeune Felipe II ou le tournage de “Labyrinth of Passions”, de Pedro Almodóvar, sont quelques-uns des moments qui joueront cette saison.

.