RTVE offrira la Super Coupe d’Espagne féminine en entier

RTVE continue de parier sur le sport féminin et publiera intégralement les trois rencontres qui composent la première édition de la Super Coupe d’Espagne féminine à Teledeporte. Les émissions seront en direct et mettront en vedette le journaliste de Pontevedra David Figueira et l’ancien footballeur professionnel Juli García comme commentateurs.

Rencontre entre l’Atlético de Madrid et F.C. Barcelone

La compétition, qui aura lieu à El Helmántico de Salamanca, a le même format que la Super Coupe masculine, mieux connue du public car elle a toujours eu une plus grande couverture médiatique. Il y aura quatre équipes qui concourront pour le prix de cette compétition organisée par la Fédération Royale Espagnole de Football.

Le fait que seules quatre équipes participent est une nouveauté introduite cette année dans la version masculine et qui a été imposée dans l’organisation de cette compétition féminine. Ils affronteront les deux premiers du Championnat National de la Ligue de Première Division et les finalistes du Championnat d’Espagne de la Copa de la Reina. Ainsi, la première demi-finale aura lieu le mercredi 5 février et affrontera la Real Sociedad et Levante à 20h00. Le second aura lieu le jeudi 6 février à la même heure et sera joué par Barcelone et l’Atlético de Madrid.

Une finale historique

Dimanche 9 février, les vainqueurs des deux demi-finales se retrouveront dans le même stade, El Helmántico de Salamanca, pour disputer une finale historique à partir de midi. L’équipe gagnante et ses joueurs écriront une nouvelle page dans l’histoire du sport espagnol, puisqu’il s’agit de la première édition de cette compétition, dont la version masculine existe depuis 1982.

