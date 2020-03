RTVE renforce son offre d’information et annule ‘Los Desayunos’, ‘Corazón’ et ‘As of today’

RTVE renforce son engagement d’information à l’occasion de la crise des coronavirus et l’ordre de confinement une fois que “l’état d’alarme” aura été décrété dans toute l’Espagne. La chaîne publique met en œuvre réajustements de sa programmation à partir de ce lundi 16 mars pour privilégier l’information de la fonction publique.

La Télévision espagnole élargit son offre d’information

Le 1 fait varier votre grill du matin dès la première heure. L’émission «Los petits-déjeuners de TVE» n’est plus diffusée pour faire place à l’actualité. À sa place, les «nouvelles du matin» seront diffusées jusqu’à 9h00 et les informations en diffusion simultanée avec Canal 24 Horas jusqu’à 10h00.

Dans la matinée, le magazine de chronique sociale “Corazón” et l’espace “À partir d’aujourd’hui”, présentés par Máximo Huerta, sont également annulés. Pour sa part, ‘Le matin ‘continuera sa diffusion jusqu’à 13h00.

En plus des nouvelles habituelles, trois émissions spéciales contenant des informations actualisées sur la pandémie seront diffusées quotidiennement. Des programmes tels que «La Mañana» et «España directo» modifient leur format et concentrent leur contenu sur les informations de continuité, la divulgation et les conseils de service public. Oui, les trois séries de l’après-midi seront maintenues: «Marché central», «Servir et protéger» et «Acacias 38»; ainsi que le concours «Le chasseur».

Une seule rédaction de newsletter

L’offre d’information dans les prochains jours tout au long de RTVE sera beaucoup plus transversale. Les salles de rédaction du journal télévisé et du canal 24 Horas travailleront en coordination. Afin de promouvoir ce travail d’information continue, depuis lundi l’émission ‘La 2 Noticias’ est interrompue et son écriture renforcera celle de Canal 24h.

L’information continue sur les bulletins de nouvelles, les nouvelles territoriales et sur la chaîne de 24 heures. De plus, à partir de demain, La 1 et Canal 24 Horas offriront trois plats du jour du lundi au vendredi pour faire connaître la dernière heure de la crise de la covid-19. Le matin, il sera diffusé à 13 h 55 et l’après-midi à deux heures: à 18 h 05 et à 19 h 00.

