RTVE signale un cas de coronavirus chez un collaborateur de RNE et active des mesures de prévention

L’expansion du coronavirus en Espagne est déjà une réalité, avec plus de 90 cas confirmés sur tout le territoire national. Madrid est l’une des communautés autonomes les plus touchées, avec plus de 10 cas confirmés par le ministère de la Santé. L’une des personnes concernées est un travailleur de RTVE, en particulier un collaborateur de RNE à Madrid.

Un cas de coronavirus détecté chez un travailleur RTVE

La direction de l’entité publique a rendu l’information publique tout en informant que le protocole établi par le ministère de la Santé et les mesures de prévention recommandées par les autorités ont été activés. Pour éviter une autre contagion possible dans l’étude à laquelle le collaborateur concerné est allé travailler, une désinfection en profondeur a été effectuée, tant de l’espace que des éléments qu’elle a utilisés.

En outre, Tous les travailleurs qui pourraient être en contact étroit avec la personne testée positive pour COVID-19 ont déjà été informés afin qu’ils n’assistent pas à leur travail et restent sous observation médicale pour exclure de nouveaux cas. À l’heure actuelle, comme l’a confirmé la direction de RTVE, aucun d’entre eux ne présente de symptômes de souffrance de la maladie.

Prévention sur TV3

Dans l’entité publique audiovisuelle catalane, des mesures ont également été prises pour empêcher la propagation possible du coronavirus, mais pas parce qu’aucun de ses travailleurs n’a été testé positif, mais parce que quatre d’entre eux se sont rendus dans des zones de contagion possible. Jusqu’à confirmer qu’ils ne sont pas porteurs de la maladie, les professionnels resteront en quarantaine dans le cadre de l’isolement volontaire du domicile et ils travailleront à partir de leurs maisons.

