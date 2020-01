Ru Mark Ruffalo a subi une “alimentation forcée” pour engager un nouveau personnage

Mark Ruffalo

L’acteur a grimpé de 13,6 kg pour incarner l’un de ses personnages dans la mini-série «Je sais que c’est vrai».

Mark Ruffalo a enduré une période de cinq semaines de «gavage forcé» pour gagner 30 livres (13,6 kg) pour sa nouvelle série télévisée «Je sais que beaucoup est vrai».

Ruffalo a rempli le double devoir de jouer les jumeaux Dominic et Thomas Birdsey dans le projet, basé sur le livre du même nom de Wally Lamb, mais a dû filmer les rôles complètement séparément, car un frère est beaucoup plus lourd que l’autre. .

Ruffalo a d’abord filmé ses scènes en tant que Dominic, avant de prendre du poids pour compléter sa figure de Thomas, dont le médicament pour la schizophrénie paranoïde le rend gros, mais ce n’était pas une tâche que l’acteur appréciait.

“Lorsque vous vous forcez à vous nourrir, une partie de la romance culinaire disparaît”, a expliqué l’acteur lors d’un panel de presse de la Television Critics Association.

«Ces cinq semaines ont été un peu solitaires. J’étais loin de ma famille et Thomas écoute les voix, et j’imaginais cette vie, et il y a eu quelques semaines où je suis resté seul, entrant au cœur de cette maladie mentale et l’étudiant. »

Ruffalo a commencé à enquêter sur la maladie mentale, car il ne voulait pas déformer la lutte contre la maladie à l’écran.

“Il y a un élément de maladie mentale dans ce projet et vous voulez être aussi honnête que possible avec cela, et cela signifie beaucoup d’être honnête avec cela, ce qui signifie aller dans ce monde et savoir et se sentir à l’aise avec cela.”

La série met également en vedette Melissa Leo, Rosie O’Donnell, Juliette Lewis et Kathryn Hahn, et a été écrite et réalisée par Derek Cianfrance.

