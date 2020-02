Rubén (‘L’île des tentations’), nouvelle tronista de ‘Femmes et hommes et vice versa’

* En préparation

Vendredi 14 février, Cuatro a publié l’un des deux derniers épisodes de «Le débat des tentations», dans lequel Fani Carbajo et Rubén Sánchez se sont à nouveau rencontrés, cette fois sur le plateau, après avoir traversé «L’île de les tentations ». Une rencontre tendue au cours de laquelle le programme s’est arrêté lancer une annonce importante avec la présence de Nagore Robles: le fait que Rubén serait le prochain tronista de «Femmes et hommes et vice versa».

Nagore Robles, Rubén et Sandra Barneda confirment la participation du single dans ‘Women and men and vice versa’

