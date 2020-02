Rubén ne prévoit pas de quitter «L’île des tentations» si Fani part après le feu de joie de la confrontation

La corde qui unit Fani et Christofer dans «L’île aux tentations» est plus que tendue. Il ne supporte plus les vidéos de son partenaire intime avec Ruben, il a donc décidé d’utiliser sa ressource la plus désespérée, le feu de joie de la confrontation. Là, vous pouvez voir votre petite amie et ils doivent décider s’ils vont ensemble en couple, s’ils veulent continuer leur aventure ou, à la place, si l’un des deux veut partir, ce que implique également l’élimination de l’autre.

Fani et Ruben, dans «L’île des tentations»

Ce qui se passera affectera également Rubén, car il semble que sa relation avec Fani soit à un stade très avancé. Par conséquent, ses compagnons et ses colocataires lui ont demandé ce qu’il ferait si Fani devait quitter son séjour dans le programme. “Je reste bien sûr“, répond sans détour la personne célibataire, sans se soucier beaucoup du départ de la personne avec qui elle a partagé ses moments les plus intenses à Villa Montaña.

De plus, Rubén semble être très clair que Fani va devoir partir, mais pas pour elle, mais pour Christofer. “Je pense que l’autre va vous dire que vous voyez plus tard. Il ne veut pas regarder les vidéos, il pleure dans tous les coins. Il dira: “regarde pas”, a expliqué la célibataire, consciente que si Christofer part, elle devra aussi le faire.

La maison divisée

Cependant, Rubén n’a pas la permanence aussi sûre qu’il le croit, puisque son nom peut sonner lors de la prochaine expulsion. C’est ce que Susana a fait savoir. “Je dis ici, que Ruben aussi bûcher“, a-t-il dit entre deux chuchotements, en même temps que Dayanel avait raison:” Celui-ci ne va pas rester ici. “Les mots durs du vainqueur de ‘GH’ viennent de la sortie de Julian, quelque chose qui ne semble pas être prêt à pardonner à Andrea, Fiama et Fani, qui étaient les trois qui voulaient qu’il parte, au détriment d’elle et d’Adelina.

