Rubén rejette Fani dans «L’île des tentations» et remet en question leur relation

Dans «L’île des tentations» s’il y a un trio devenu le véritable protagoniste de la première édition est sans aucun doute celui formé par Fani Carbajo, Christofer et Rubén. Les trois participants ont joué dans la plupart des intrigues de la téléréalité que Mediaset diffuse depuis qu’elle a décidé d’être infidèle à son petit ami avec le single. Les baisers et les caresses d’abord et le sexe plus tard faisaient partie de une relation enflammée qui s’est terminée par un “feu de joie de la confrontation” dans laquelle Fani et Christofer ont rompu et après quoi le garçon a décidé de quitter définitivement l’espace.

Fani et Rubén dans «L’île des tentations»

Après cela, le reste du séjour de Fani dans le programme était prévu idyllique et c’est qu’étant célibataire, il semble qu’elle puisse profiter de son amour sans problème … ou du moins elle le croyait. Et c’est qu’une fois atteint son objectif de la conquérir, il semble que Rubén ait perdu une partie de l’intérêt qu’il avait pour elle. Lors d’une rencontre en solo avec Fiama, il a avoué qu ‘”il y a des choses en elle qui me montrent, elle a une telle tranquillité” et a déclaré que “Ça me fait peur que quand je reviens à la réalité, les choses ne sont pas comme ici”. Ces mots n’étaient que le début et le garçon n’a pas hésité à s’éloigner de Fani et même à la rejeter à différentes occasions à la Villa.

Une excuse inventée pour ne pas dormir ensemble

A une époque où Fani voulait coucher avec lui, Rubén a refusé, déclarant qu’Oscar allait dormir seul et lui avait demandé de l’accompagner. Le problème avec cette excuse? C’était complètement faux et c’est que ce dernier a avoué à Andrea que c’était Rubén lui-même qui l’avait proposé puisque le valencien lui avait dit que Fani allait coucher ce jour-là avec Fiama. L’objectif? Cela semblait clair, ne pas avoir à coucher avec Fani cette nuit-là. Voyant ce qui se passait, l’ex-Christofer n’hésita pas à récriminer ce qui arriva à Ruben. “Ne me dis pas de bêtises!” Dit la fille très indignée en choisissant de s’endormir complètement seule.

Pas de sexe dans la piscine

Mais la chose n’était pas là et c’est Rubén rejeté pour la deuxième fois dans le même versement à Fani. Dans ce cas, la fille voulait avoir des relations sexuelles avec le garçon dans la piscine, sans se soucier du fait que le reste de ses camarades de classe étaient à la Villa et ont été enregistrés par les caméras. Tout semblait indiquer que ce moment allait se produire puisque les deux n’avaient jamais eu aucun scrupule à avoir des relations sexuelles au lit sans aucune timidité, mais cette fois Rubén a refusé. “Je ne le ferai pas avec les caméras devant. Ils n’auront pas ces images de moi”, a-t-il dit très indigné au garçon à Fani. Quelque chose qui n’aimait pas non plus l’espace déjà unique.

