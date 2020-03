Ruby Rose visitera CDMX dans la première édition de Popcon 2020!

Si vous êtes de vrais amateurs de divertissement, nous avons l’une des meilleures nouvelles de l’année. Peu importe que ce soit le cinéma, les séries télévisées, les jeux vidéo, la NFL, la musique, la lutte … vous dites que cela vous intéresse. POPCON, le festival international du divertissement arrive en juin 2020 au CDMX avec les invités vedettes Ruby Rose et KJ Apa!

Si vous remplissez déjà les yeux en ce moment, allez à ce festival, de nombreuses surprises vous attendent encore. En entrant dans POPCON, vous pourrez vivre des expériences uniques créées spécialement pour ce festival. Vous pouvez également être proche de vos artistes préférés, qui partageront leurs histoires et leurs réalisations dans l’industrie du divertissement. Pouvez-vous imaginer être face à face avec Ruby Rose pendant qu’elle vous raconte certaines de ses anecdotes les plus intéressantes sur la musique, la télévision et le cinéma? Et surtout, de son dernier travail dans la série télévisée Batwoman, dans lequel il joue dans le gardien de la ville gothique.

Un autre des grands acteurs qui sera présenté à POPCON est le protagoniste de Riverdale, KJ Apa. L’acteur néo-zélandais, lauréat d’un Saturn Award pour la meilleure révélation d’acteur et d’une nomination aux Teen Choice Awards pour la télévision Star Revelation, sera également au festival pour partager ses histoires.

En plus d’être en contact avec de nombreux clients de luxe, Vous pouvez également profiter de concerts, présentations spéciales, rencontres et salutations et autres surprises. Mais quand est-ce?! Le week-end des 12, 13 et 14 juin 2020, le CIEC WTC Mexico City, il sera transformé pour que tous ceux qui aiment passer un excellent moment aient une série d’expériences à garder en mémoire.

Si vous ne pouvez pas attendre pour assister à POPCON 2020, vous pouvez vous inscrire sur le site popconmexico.com et découvrir très prochainement comment acheter vos billets.