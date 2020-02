Rufus Sewell rejoint le biopic Elvis Presley de Baz Luhrmann

Suite à l’ajout récent de Maggie Gyllenhaal, nominée aux Oscars en tant que Gladys Presley, Variety annonce que L’homme au haut château alun Rufus Sewell a rejoint le casting du prochain biopic musical du réalisateur Baz Luhrmann, centré sur la vie de la légendaire rock star Elvis Presley. Sewell est sur le point de décrire le rôle du père de Presley, Vernon Presley, qui était celui qui gérait les finances du King of Rock en raison de sa peur constante de retourner à la pauvreté.

Sewell a récemment joué dans le drame biopic de Rupert Goold, Judy, aux côtés de Renee Zellweger, lauréate d’un Oscar. Ses autres crédits de films notables incluent: Hamlet, Un conte de chevalier, La légende de Zorro, L’illusioniste et il sera ensuite vu dans le film dramatique Le père face au vainqueur des Oscars Anthony Hopkins et Un conte de chevalier Olivia Colman.

CONNEXES: Timothée Chalamet dans Talks to Star dans Bob Dylan Biopic de James Mangold

Austin Butler (Il était une fois à Hollywood, Les morts ne meurent pas) joue le rôle principal d’Elvis aux côtés du lauréat d’un Oscar Tom Hanks (Une belle journée dans le quartier, La poste), qui joue le manager de Presley, le colonel Tom Parker, et Olivia DeJonge (La visite), qui incarnera la seule épouse de Presley, Priscilla.

Le film explorera la vie et la musique d’Elvis à travers sa relation compliquée avec son manager, le colonel Tom Parker. Parker a découvert Presley alors qu’il n’était qu’un inconnu et a rapidement emménagé en tant que représentation solitaire. Parker a été responsable de plusieurs jalons, y compris le contrat d’enregistrement de Presley avec RCA et sa carrière d’acteur réussie.

Achetez les plus grands succès d’Elvis Presley maintenant.

Elvis biopic sera co-écrit par Luhrmann, qui dirigera, et le gagnant du BAFTA Craig Pearce (Roméo + Juliette, Moulin Rouge!). Luhrmann produira également aux côtés de la lauréate d’un Oscar Catherine Martin (Gatsby le magnifique), Gail Berman, Patrick McCormick et Schuyler Weiss. Andrew Mittman servira de producteur exécutif

CONNEXES: Anthony McCarten de Bohemian Rhapsody à Biopic des Bee Gees

Il a déjà été signalé que le budget du projet est toujours en cours d’élaboration. Le film Warner Bros. commencera sa production au printemps prochain dans le Queensland, en Australie, avec le film prévu pour une sortie le 1er octobre 2021.