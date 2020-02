‘Rugal’ Saison 1: Netflix K-Drama, intrigue, distribution, bande-annonce et calendrier de sortie des épisodes

La sortie de Netflix en mars est la première saison de l’adaptation très attendue en direct de Rugal. Nous avons tout ce que vous devez savoir sur la saison 1 de Rugal, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et le calendrier de sortie de l’épisode.

Rugal est une prochaine série de science-fiction K-drama Netflix Original basée sur la bande dessinée Webtoon populaire du même nom. Ce sera la deuxième série adaptée d’un webtoon à arriver sur Netflix en 2020 après la série très réussie Itaewon Class.

Quelle est la date de sortie de Netflix pour Rugal?

Le premier épisode de Rugal arrivera sur Netflix le mardi 17 mars 2020.

Deux épisodes de Rugal arriveront sur une base hebdomadaire pendant 8 semaines les mardis et mercredis.

Combien d’épisodes diffusera la première saison de Rugal?

La première saison de Rugal diffusera un total de 16 épisodes.

Chaque épisode aura une durée approximative de 60 minutes.

Calendrier de sortie de l’épisode de la saison 1 de Rugal

Rugal fera ses débuts sur OCN le 16 mars 2020. Le tableau suivant est le calendrier de sortie des épisodes pour OCN et Netflix:

EpisodeOCN Broadcast DateNetflix Release Schedule116 / 03/202017/03/2020217/03/202018/03/2020323/03/202024/03/2020424/03/202025/03/2020530/03/202031/03/2020631/03/202001 / 04/2020706/04/202007/04/2020807/04/202008/04/2020913/04/202014/04/20201014/04/202015/04/20201120/04/202021/04/20201221/04/202022/04 / 20201327 // 04/202028/04/20201428/04/202029/04/20201504/05/202005/05/20201605/05/202006/05/2020

Quelle est l’intrigue de Rugal?

L’intrigue pour Rugal est la suivante:

Après que la tentative d’un officier de police de démanteler une organisation criminelle nationale se soit soldée par un désastre complet pour lui et son fiancé, Kang Ki Beom a perdu qu’il était une fois. Ki Beom est contraint à une vie de crime, après avoir été laissé sans sa vue et un fiancé assassiné. On lui donne une chance de se venger de l’organisation criminelle après qu’une entreprise connue sous le nom de Rugal donne à Kang Ki Beom des yeux artificiels et des capacités spéciales uniques.

Qui sont les acteurs de Rugal?

Les acteurs suivants ont été confirmés pour jouer dans la première saison de Rugal:

RoleCast MemberOù les ai-je vus / entendus auparavant? Kang Gi BumChoi Jin HyukTunnel | Destiné à vous aimer | La dernière impératriceHwang Deuk GooPark Sung WoongCrash atterrissant sur vous | La vie sur Mars | Rappelez-vous: Guerre du SoleilHan Tae WoongJo Dong HyukLa dernière impératrice | Amour dans l’après-midi | Bad GuysSong Ni MaJung Hye InHealer | Famille gracieuse | JongleursChoi Ye WonHan Ji WanRechercher: WWW | Écraser sur votre dos | The Jingbirok: A Memoir of Imjin WarChoi Geun ChulKim Min SangHot Stove League | La vie secrète de ma secrétaire | TunnelLee Kwang ChulPark Sun HoA Poème par jour | Navire-hôpital | Aimez votre Corée GlowYang Moon BokLee Bo HyunSecretly Greatly | L’ère d’or de la belle-fille | Homme qui meurt pour vivreChoi YongKim dans WooLa fleur Nokdu | M. Sunshine | L’île de cuirasséSul Min JoonKim Da HyunWarrior Baek Dong Soo | Douze hommes en un an | Cunning Single LadyBradleyJang In SubWhat ce qui arrive à ma famille | Mme Cop | Costume

La première saison couvrira-t-elle tout le Webtoon?

Au moment de la rédaction du présent document, il y avait au total 98 chapitres Rugal Webtoon disponibles pour lecture en ligne. Avec 16 chapitres, répartis sur seize heures de télévision, vous pouvez supposer qu’une grande partie du webtoon sera couverte au cours de la première saison.

Si nous considérons que les chapitres de Rugal arrivent toujours sur une base hebdomadaire, il est probable que la salle pour une deuxième saison soit ouverte, mais cela dépend entièrement de la popularité de la série.

Un drame OCN peut-il entrer dans le top dix de la télévision par câble?

Au cours des dernières années, de nouveaux K-Dramas étonnants sont arrivés sur Netflix, avec de nombreux records d’audience en Corée du Sud. En particulier, nous avons vu récemment une série incroyablement réussie sur Netflix, celle de la rom-com Crash Landing on You. La série occupe actuellement le deuxième rang de la liste des dramatiques de télévision par câble les mieux notées en Corée du Sud, ce qui la rend 32 places plus élevée que le drame OCN le plus proche, Voice 2.

En tant que chaîne sœur de tvN, est disponible dans un grand nombre de foyers en Corée du Sud, il y a donc toutes les chances que Rugal puisse au moins entrer dans le top 20 des dramatiques de télévision par câble les mieux notées. Pour entrer dans le top 20, Rugal aura besoin d’une note minimale de 8,938% à un moment donné au cours de la séquence de 16 épisodes. Si Rugal veut battre le top 10, il devra battre Hotel del Luna avec une note de 12,002%, cela peut ne pas sembler beaucoup, mais c’est toujours 4,9% plus élevé que OCN n’a jamais atteint.

Vous attendez avec impatience la sortie de Rugal? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous!