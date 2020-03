Rumeur: les tweets cryptiques de Kojima Productions et Masahiro Ito indiquent un nouveau jeu ‘Silent Hill’?

Le cas autour P.T. et Silent Hills est toujours un point sensible pour de nombreux fans de Silent Hill, mais cette rumeur (et ce n’est qu’une rumeur) donne à penser que nous pourrions avoir ces espoirs déçus résolus.

Comme vous le savez, Kojima a regardé des films d’horreur en préparation du prochain match de Kojima Productions. Sony envisage à son tour de travailler sur une nouvelle IP d’horreur pour leur prochaine PlayStation 5. Cependant, Konami envisage également de nouveaux projets Silent Hill, et le concepteur de monstres de la série Silent Hill Masahiro Ito est également de la partie avec un nouveau projet.

Tenez vos mégots pour celui-ci.

Plus tôt, Kojima Productions a tweeté qu’ils étaient désolés d’être «silencieux» à propos de leur prochain projet. Cependant, en y regardant de plus près, le crayon détenu par Aki Saito, chef des communications de Kojima Productions, porte la marque «PYRAMID» et le bloc-notes porte «NEXT WEEK!» Griffonné.

Désolé d’être silencieux tout le monde! J’ai été très occupé ces derniers temps… .. Je pense que je peux en dire plus bientôt sur ce que nous allons faire… .. # KojimaProductions https://t.co/Vr0qPj3DwV pic.twitter.com/BiweDgGC4v

– Kojima Productions (@ KojiPro2015_EN) 28 février 2020

Peu de temps après ce tweet, Masahiro Ito a tweeté cela en réponse.

Tête de pyramide, R.I.P.

– 伊藤 暢達 / Masahiro Ito (@ adsk4) 28 février 2020

Si ce n’était pas assez cryptique, en remontant dans l’historique Twitter d’Ito, vous obtenez ce tweet de 2017:

Si je devais faire une nouvelle Silent Hill, je n’utiliserais pas Pyramid Head ni le tuerais dans son ouverture. https://t.co/yT8lL7gP26

– 伊藤 暢達 / Masahiro Ito (@ adsk4) 24 mai 2017

Vous avez toujours votre chapeau en papier d’aluminium? Et si, à travers tout cela, Sony avait réussi à conclure un accord avec Konami pour ressusciter la marque Silent Hill pour la PS5, qui a Kojima Productions impliqué dans sa création?

Encore une fois, pour réitérer, tout cela n’est qu’une rumeur complète en ce moment, et rien n’indique que Konami, Kojima Productions ou Ito travaillent ensemble. Ce pourrait être juste une grosse coïncidence. Cependant, des choses étranges se sont produites dans cette industrie.