Rumeur Obi-Wan Détails du complot Tease A Legends Villain

le Obi Wan Kenobi La série télévisée n’est pas carrément annulée, comme cela semblait y être pendant un certain temps, mais elle est frappée par un retard d’environ six mois, selon la star Ewan McGregor. La raison en est que Lucasfilm a décidé de relancer l’histoire, pensant que le scénariste original Hossein Amini sera remplacé et que la séquence en six parties sera réduite à quatre épisodes. Bien que nous ne sachions pas exactement ce qui finira à l’écran, alors, les détails de l’intrigue de la vision originale de l’émission ont maintenant fuité en ligne.

Selon un article sur le subreddit r / StarWarsLeaks, une «source proche du processus d’écriture» a informé l’utilisateur u / ParkerWiley de la forme générale de la série. Encore une fois, les choses pourraient changer vu que Lucasfilm veut se réorganiser – et c’est en supposant que ces informations sont même saines en premier lieu, mais si l’une d’elles arrive à l’écran, nous pourrions être dans le retour d’un ancien chevalier Jedi de l’univers Legends et un rôle majeur pour le sabre laser emblématique Skywalker.

Le défenseur affirme que la série «recanoniserait» Sharad Hett, un personnage des bandes dessinées de Star Wars Dark Horse. À l’origine, Hett devait se retirer de la vie des Jedi après qu’une tragédie ait détruit son monde natal et sa famille, le faisant devenir le chef de guerre d’une tribu de Tusken Raiders. Dans la série, il se fera toujours passer pour un Tusken Raider, mais maintenant c’est parce qu’il a réussi à échapper à l’Ordre 66.

On dit que le principal conflit de la série proviendra de Hett reconnaissant l’importance de Luke Skywalker et tentant de le tuer, de peur qu’il puisse attirer Vader et l’Empire à Tatooine et mettre sa propre vie en danger. Apparemment, le point culminant de la saison verra Obi-Wan vaincre Hett au combat, en utilisant ses propres sabres et ceux d’Anakin. Il rangeait ensuite Anakin dans une boîte, à remettre à Luke dans A New Hope.

