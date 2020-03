Rumeur: Sony participe au redémarrage de la série ‘Silent Hill’ et au renouveau ‘Silent Hills’?!

Donc, vous savez que la rumeur de la résurrection de Konami Silent Hill avec au moins deux projets? Bien qu’il puisse (ou non) s’avérer que Kojima n’est pas impliqué, selon des sources de RelyonHorror, cela n’empêche pas Konami de non seulement travailler sur un redémarrage de Silent Hill, mais potentiellement de ramener Silent Hills, ainsi que!

Selon la source, Masahiro Ito (créateur de créatures pour les quatre premiers titres de la série) a repris le travail sur le projet Silent Hill (qui avait été spéculé). Les mêmes sources ont également nommé Sony comme étant à l’origine du retour de la série, ce qui pourrait également signifier que les titres seraient des exclusivités PlayStation 5 (bien que rien ne soit encore confirmé).

Une autre source a déclaré que Keiichiro Toyama (réalisateur et scénariste de l’original de 1999) et Akira Yamaoka (compositeur pour la majorité de la franchise) reviennent également aux côtés de Masahiro Ito. L’idée est que le groupe va créer un «redémarrage en douceur» de la série, peut-être juste appelée Silent Hill.

SIE Japan Studio, avec des membres de l’équipe de «Project Siren», le groupe derrière Siren: Blood Curse pour la PlayStation 3, sont apparemment derrière le développement de ce nouveau titre sous une forme ou une autre. Ce titre est apparemment en production depuis environ un an. La deuxième source de RelyOnHorror, indépendante de la première source, a réitéré l’implication d’Ito dans une nouvelle Silent Hill.

Et, oh oui, vous savez que la bande-annonce d’une version VR proposée de Silent Hill 2? La première source indique que ce nouveau titre Silent Hill utilisera même le casque PlayStation VR de nouvelle génération pour PlayStation 5. Apparemment, Sony aurait présenté le jeu à Hideo Kojima comme un titre plus proche d’un titre narratif TellTale / Supermassive. , ce qui lui offrirait «une totale liberté de création».

Ce qui nous amène à Silent Hills. La relance n’est pas encore terminée, et pour l’instant, le seul jeu en développement actif est le redémarrage de SIE Japan Studio. Sony fait apparemment pression pour le retour de la série, et que Sony et Konami travaillent ensemble sur ces titres. On ne sait pas si Sony veut acheter l’IP tout de suite, si vous vous posez la question.

Bien sûr, comme toujours, ce ne sont que des rumeurs. Mais là où il y a de la fumée…