‘Run’, l’émergence de Phoebe Waller-Bridge sur HBO, ouvre le 12 avril

Si tu me dis de venir, je laisse tout. Telle est la promesse que Ruby et Billy ont scellée, protagonistes de ‘Run’, la nouvelle comédie originale de HBO, qui fera partie de l’approvisionnement printanier de la chaîne de paiement. Cette production inédite, à laquelle participe Phoebe Waller-Bridge, a enfin dévoilé sa date de sortie: le 12 avril. Notre pays arrivera un jour plus tard via HBO Espagne.

Merritt Wever et Domhnall Gleeson dans ‘Run’

Dix-sept ans après le pacte susmentionné, la vie monotone de Ruby se retourne lorsqu’il reçoit un message de Billy, l’invitant à le rencontrer à New York pour consommer cet engagement naïf. Les acteurs principaux sont Merritt Wever et Domhnall Gleeson, qui incarnent les deux protagonistes, tandis que Waller-Bridge a réservé un rôle secondaire, tout comme Rich Sommer, Tamara Podemski et Archie Panjabi.

La créatrice de “ Run ” est Vicky Jones, qui a fondé la compagnie de théâtre DryWrite avec Waller-Bridge, avec qui elle a collaboré dans les versions théâtrales et télévisées de “ Fleabag ” et dans “ Crashing ” et “ Killing Eve ”. À cette occasion, Jones est celui qui prend le relais créatif, bien qu’il partage un titre de production avec son ami, qui a récemment créé la société Wells Street Films pour exploiter l’accord de développement signé avec Amazon Prime Video en septembre 2019.

Pour tous les goûts

“ Run ” sera l’un des points forts de HBO pour le deuxième trimestre 2020, qui proposera une fois de plus une variété de genres et d’approches. Cette comédie romantique sera présentée le même jour que la quatrième saison de ‘Insecure’, donc les deux partageront dimanche soir la troisième saison de «Westworld», dont la première aura lieu le 15 mars. On pouvait s’y attendre, lorsque le drame de science-fiction mettra fin à sa diffusion, il sera remplacé par «The Undoing», la nouvelle collaboration entre Nicole Kidman et la créatrice de «Big Little Lies», qui arrivera en mai. De son côté, le lundi soir sera occupé par «L’intrigue contre l’Amérique», la nouvelle mini-série du chef de «The Wire», qui débarque sur la chaîne américaine le 16 mars.

.