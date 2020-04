«Run Sweetheart Run», sorti de la version de mai

En janvier dernier, le Sundance Film Festival a débuté avec Shana FesteLe film «d’horreur sociale» Run Sweetheart Run, que notre propre Meagan Navarro a appelé «une bataille divertissante trempée de sang».

Décrite comme Get Out meets Rosemary’s Baby, la terreur commence lorsqu’un rendez-vous à l’aveugle devient violent et que la femme (Ella Balinska) doit rentrer à la maison par Los Angeles, avec sa date (Pilou Asbaek) à la poursuite.

Bloody Disgusting a appris ce matin qu’OTL Releasing et Blumhouse Tilt ne sortiront plus le film en salles sur 8 mai 2020, comme annoncé en février. Surveillez une nouvelle date si elle arrive.

Feste avait précédemment déclaré à EW qu’au début de la vingtaine, elle avait rendez-vous avec un homme “qui avait l’air incroyable sur le papier”, se souvient-elle, mais “ça s’est très vite mal passé, et je pense, comme, une heure du matin, J’ai fini par sortir de chez lui dans les collines d’Hollywood. » Sans chaussures, sans téléphone et sans sac à main, Feste a couru jusqu’à West L.A. dans sa petite robe noire.

«Cette nuit a été terrifiante et lumineuse», dit-elle. «Les gens que je ne pensais pas qu’ils allaient m’aider l’ont aidé, et les gens que je pensais qu’ils allaient m’aider ne m’ont pas vraiment aidé autant qu’ils auraient pu. C’était presque – ce qui s’est passé à pied, en rentrant chez moi – pire que ce qui s’est passé à la date. »