Run The Jewels Drop Nouvelle chanson “Yankee & The Brave” sur IG

Run The Jewels a sorti un nouveau morceau, “Yankee & The Brave”, sur leur Instagram dimanche, taquinant davantage leur prochain album très attendu.

Le duo devait s’ouvrir pour Rage Against The Machine pour leur prochaine tournée, mais avec le Coronavirus infestant la nation, il est probable que toute la tournée pourrait être annulée. Pour l’instant, une série de spectacles à venir ont été reportés. Rage Against The Machine a publié la déclaration suivante concernant la situation:

En raison de l’épidémie actuelle et de l’interdiction des rassemblements publics, nous reportons la première partie de notre tournée (26 mars – 20 mai) avec Run the Jewels. La sécurité et la santé de ceux qui viennent à nos spectacles sont de la plus haute importance pour nous. Tous les billets achetés précédemment seront honorés pour les spectacles nouvellement programmés. À l’heure actuelle, la tournée de juillet et août est toujours en cours et nous serons bientôt en contact avec les dates reprogrammées.

Découvrez le nouveau morceau de Run The Jewels sur Instagram du duo ci-dessous.

Paroles de Quotable:

Waverunners, je suis un tireur

Je vais avoir votre bloc chaud comme un sauna, tout l’été

Et je mets ça sur Oussama et ma putain de maman

