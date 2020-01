“Running With Bear Grylls” de retour pour la deuxième saison

Lors de la tournée de presse de la Winter Television Critics Association à Pasadena, le président de National Geographic Global Television Networks, Courteney Monroe, a annoncé que «Running Wild with Bear Grylls» avait été choisi pour une deuxième saison.

Trouver une nouvelle maison sur National Geographic cette saison, la série à succès très populaire RUNNING WILD WITH BEAR GRYLLS recueille un ramassage de saison original avant sa finale de la saison. Dans la saison en cours sur la RUNNING WILD pleine d’adrénaline, Bear Grylls, un aventurier de renommée mondiale, a traversé des mangroves infestées de crocodiles dans le golfe du Panama avec Brie Larson, a expérimenté l’art ancien de la truite chatouillant avec Channing Tatum dans les montagnes de Norvège, a mangé des fourmis puis escaladé une montagne dans les Alpes suisses avec le soliste libre Alex Honnold, et même bu du lait directement du pis d’une chèvre avec Armie Hammer en Sardaigne.

Dans la finale de la saison, mardi 21 janvier à 10 / 9c sur la chaîne National Geographic, Grylls emmènera l’acteur nominé aux Emmy Awards Zachary Quinto dans une aventure déloyale à travers la jungle panaméenne dense pendant la saison des tempêtes tropicales.

Lors du dernier Investor Day Event de l’année dernière, il a été annoncé que la série arriverait à Disney +. Avec la première saison se terminant ce mois-ci sur la chaîne National Geographic, je m’attends à ce que la première saison arrive bientôt à Disney +.

Êtes-vous excité pour plus de Bear Grylls?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

Courriel: Roger@WhatsOnDisneyPlus.com

Twitter: Twitter.com/RogPalmerUK

Facebook: Facebook.com/rogpalmeruk

.