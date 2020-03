RuPaul boit-il de l’alcool?

Il est l’hôte primé aux Emmy Awards de RuPaul’s Drag Race et la star de la série originale de Netflix, AJ and the Queen. Pour certains, RuPaul est une figure puissante de la communauté LGBTQ, faisant souvent l’histoire et brisant les frontières avec ses apparitions dans la traînée. RuPaul Charles boit-il de l’alcool? Voici ce que cette célébrité a dit par le passé à propos de la sobriété.

RuPaul buvait de l’alcool mais est sobre depuis des années

Il peut être connu comme un homme grand dans une perruque blonde et l’une des drag-queen les plus influentes de la terre, mais RuPaul Charles n’a pas toujours été aussi puissant. Avant la sortie de “Supermodel (You Better Work”) et la première de The RuPaul Show, RuPaul essayait de comprendre qui il était et ce qu’il voulait être.

Selon une interview du New York Times, après le divorce de ses parents, RuPaul a commencé à fumer de la marijuana à l’âge de 11 ans. C’est «le canular», a-t-il dit, qui l’a amené à se soigner lui-même avec des drogues et de l’alcool, jusqu’à ce qu’il les abandonne en 1999.

“Il n’y a que deux types de personnes dans le monde”, a-t-il expliqué lors de son entretien. «Il y a les gens qui comprennent qu’il s’agit d’une matrice et puis il y a ceux qui l’achètent en écluse, en stock et en baril. La traînée a toujours été sous le feu parce que les gens en veulent à quiconque brise le quatrième mur. »

Depuis lors, RuPaul a été sobre, créant de la musique, un empire de téléréalité basé sur la série RuPaul’s Drag Race. Là-bas, d’autres artistes drag se disputent un prix en argent et le titre de «America’s Next Drag Superstar».

Le réalisateur RuPaul arrive à une conférence de presse pour la première mondiale de “RuPaul’s Drag Race Live!” | Ethan Miller / .

Oui, il y a de l’alcool sur «RuPaul’s Drag Race»

Les téléspectateurs se souviendront peut-être que Trinity the Tuck a donné son verre à Valetina pendant la course de dragsters de RuPaul: All-Stars 4. Ça fait mal d’être toujours aussi belle. Certains candidats choisissent de rester sobres, notamment Katya et Miss Fame de la saison 7 et Blair St. Clair de la saison 10. D’autres apprécient un cocktail sur la série de temps en temps.

C’est particulièrement vrai pour RuPaul’s Drag Race: Untucked, la série télévisée dérivée qui montre aux téléspectateurs ce qui se passe pendant que les juges délibèrent. Les reines reçoivent normalement une boisson de spécialité de choix après leur retour de la scène principale.

Les candidats sont limités avec la quantité d’alcool qu’ils peuvent boire

Il y a eu quelques moments tristement célèbres de Drag Race de RuPaul, la synchronisation labiale de l’épisode 6 de la saison 2 en fait partie. C’était la première fois de Jujubee dans les deux derniers, ce qui signifie qu’elle a dû se synchroniser les lèvres pour sa vie devant RuPaul et les autres juges.

«Pour calmer ses nerfs pendant Untucked, Jujubee a procédé à son cocktail, le cocktail de Pandora Boxx, puis à quelques gorgées de la bouteille de vodka elle-même, ce qui a entraîné sa synchro labiale« rocker »fabuleuse mais visiblement enivrée», a déclaré l’un d’eux. article des rapports Screenrant.

À partir de la saison 3, les reines n’ont eu droit qu’à un cocktail chacune pendant Untucked. Mais cela ne signifie pas que les performances de synchronisation labiale sont moins emblématiques. Les fans peuvent regarder RuPaul, en plus d’autres artistes drag, sur la saison 12 de sa série télé-réalité.

Nouveaux épisodes de la première de RuPaul Drag Race sur VH1 le vendredi soir.