‘RuPaul’s Drag Race 12’ dévoile les nouvelles reines et annonce sa première le 28 février

Après près de sept mois depuis la fin de la onzième édition, VH1 a dévoilé mardi les reines participantes de ‘RuPaul’s Drag Race 12’ à travers un défilé diffusé sur les réseaux sociaux de l’émission et présenté par Yvie Oddly. Parmi eux, la nouvelle America’s Next Drag Superstar, qui sera couronnée après avoir affronté les défis proposés par RuPaul dans le célèbre atelier rose.

Les reines de «RuPaul’s Drag Race 12»

Bien que les réseaux sociaux ciblent depuis des mois d’éventuelles drag queens qui formeraient le casting de la douzième édition, la confirmation officielle était jusqu’à présent inconnue. La présentation a suivi une esthétique sombre et urbaine qui, qui sait, pourrait inspirer le thème des nouvelles livraisons; bien la bande-annonce publiée ci-dessous penche pour un air plus patriotique et utilise le rouge, le blanc et le bleu du drapeau américain.

Les 13 reines de «RuPaul’s Drag Race 12»

Vous trouverez ci-dessous les noms des 13 reines qui ont été confirmées comme candidates à la «RuPaul’s Drag Race 12», dont la première a été annoncée pour le vendredi 28 février 2020.

Aiden Zhane, Brita Filter, Chrystal Methyd et Dahlia Sin

1. Aiden Zhane: reine rurale de Géorgie qui reconnaît qu’elle est attirée par le côté sombre de la vie. Fan de films d’horreur, son idole est Marilyn Manson et se caractérise par une esthétique terrifiante et sinistre.

2. Filtre Brita: Cette reine de New York a remporté le prix de l’artiste de l’année 2018 dans sa ville et est l’une des protagonistes du programme “ Shade: Queens of NYC ”. De plus, il est intervenu dans l’épisode de «Broad City» dans lequel des reines comme Sasha Velour, Jiggly Caliente et Shangela apparaissent. Il a également travaillé avec d’autres anciens candidats tels que Peppermint, Aquaria, Acid Betty ou Alexis Michelle. Il compte plus de 27 000 followers sur Instagram.

3. Crystal Methyd: ravie d’attirer l’attention sur sa démarche, cette reine du Missouri se démarque par ses looks extravagants et ses compétences exceptionnelles en matière de maquillage. Son esthétique et son sens de l’humour le rapprochent de la sous-culture des “reines clownesques”.

4. Dahlia Sin: Membre de la maison d’Aja, qui était un concurrent sur «RPDR 9» et «All Stars 3» (il est difficile de ne pas les confondre!). Venant de Los Angeles, cette reine doit tout à son look urbain sans oublier son côté plus sexy. Il compte environ 60 000 abonnés sur Instagram.

Gigi Doode, Heidi N. Closet, Jackie Cox et Jaida Essence Hall

5. Gigi Doode: bien qu’elle vienne de Los Angeles, cette reine de 21 ans est en fait d’origine scandinave. Elle travaille comme illustratrice de mode et est connue pour son esthétique couture. Il côtoie d’autres reines telles que Pearl, Detox et Naomi Smalls, ainsi que des designers et modèles célèbres. Atteint presque 40000 abonnés dans les réseaux.

6. Heidi N. Closet: Il est originaire de Ramseur, une petite ville de Caroline du Nord, où il indique qu’il y a peu à faire … à part compter les poulets et les vaches. Elle se définit comme une danseuse disco et est déterminée à quitter la ville pour devenir un phénomène international.

7. Jackie Cox: Bien qu’il habite à New York, il est né au Canada et est un descendant des Iraniens. Ses racines perses et ses bonnes compétences vocales l’ont amené à profiter du boom du redémarrage de “Aladdin” et à jouer à Jasmine dans différents événements. Elle aime écrire ses propres chansons et se considère comme une reine du cabaret. Il a également fait des interventions télévisées.

8. Jaida Essence Hall

Jan Sport, Nicky Doll, Rock M. Sakura, Sherry Pie et Widow Von’Du

9. Jan Sport: originaire de New York, cette reine qui a emprunté son nom à la marque de sac à dos se définit comme une fille pleine d’énergie. Elle est l’un des membres du trio musical Stephanie’s Child et fille drag de Alexis Michelle, candidate à «RPDR 9». Découvrez Brita Filter.

10. Nicky Doll

11. Rock M. Sakura

12. Sherry Pie

13. Veuve Von’Du

