“RuPaul’s Drag Race All Stars” to Showtime – Season 5 Premiere Date

La nouvelle saison All Stars passe de VH1 à Showtime, où elle sera diffusée le vendredi 5 juin à 8 / 7c, a appris TVLine.

“Drag Race All Stars de RuPaul est une émission qui définit la culture et qui s’intègre parfaitement dans la programmation contemporaine des offres de Showtime, à la fois scénarisées et non scénarisées”, a déclaré la présidente de Showtime Entertainment, Jana Winograde, dans un communiqué. «Nous sommes ravis de profiter de notre relation avec notre nouvelle société sœur, VH1, pour présenter une édition spéciale de cette série sensationnelle et apporter cette base de fans passionnée et robuste.»

La cinquième saison de All Stars verra le retour des favoris des fans des dernières saisons de Drag Race pour un tirage de 100 000 $ et une place au «Drag Race Hall of Fame». (All Stars a été renouvelé pour la saison 5 en août.) Il s’agit du deuxième changement de réseau pour All Stars: les deux premières saisons ont été diffusées sur Logo, avant de passer à VH1 pour les saisons 3 et 4.

La nouvelle saison de RuPaul’s Drag Race – avec des juges invités dont Nicki Minaj, Alexandria Ocasio-Cortez, Robyn, Leslie Jones, Normani, Daisy Ridley, Winnie Harlow et Jeff Goldblum – sera toujours diffusée sur VH1. Il fait ses débuts le vendredi 28 février à 20 h.