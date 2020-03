‘RuPaul’s Drag Race’ disqualifie Sherry Pie après avoir été accusé de “poisson-chat”

La saison 12 de ‘RuPaul’s Drag Race’ est venue avec une double première (comme elle l’a déjà fait dans sa sixième édition) et avec une grande controverse. Les spectateurs n’ont pas eu le temps de découvrir quelle est leur reine préférée, quand le programme a déjà annoncé la disqualification de l’un d’entre eux. C’est Sherry Pie qui, ayant reconnu les accusations de “poisson-chat” qui ont été portées à son sujet, n’apparaîtra pas à la fin du programme.

Sherry Pie sur sa photo officielle de «RuPaul’s Drag Race 12»

Joe Gugliemelli, qui s’appelle Sherry Pie, a été inculpé dans les derniers jours de se faisant passer pour une directrice de casting nommée Allison Mossey pour obtenir des images risquées de jeunes acteurs en herbe. Jusqu’à cinq garçons ont été ceux qui ont veillé à ce que Gugliemelli les contacte et, se faisant passer pour le directeur de futures productions inexistantes, leur a demandé des images et des vidéos de lui à fort contenu érotique. L’un d’eux est venu s’assurer que Joe l’a enregistré se masturbant en s’assurant qu’il faisait partie d’un processus de sélection pour une série HBO Ce n’était manifestement pas réel. Joe a profité de sa proximité avec ces acteurs, qu’ils soient collègues ou amis, pour les mettre en contact avec Allison Monssey ou leur parler de lui et pour sentir qu’ils pouvaient faire confiance au faux réalisateur.

Joe Gugliemelli lui-même voulait montrer son visage et a assumé sa culpabilité, s’assurant que maintenant qu’il a traversé la «course de dragsters de RuPaul» peuvent comprendre comment leurs actions pourraient affecter la santé mentale de leurs victimes. De son côté, le programme a décidé de disqualifier Sherry Pie et ne sera pas dans le dernier épisode qui sera enregistré dans les prochains mois. O Where oui on peut voir que ce sera dans le reste de la saison car c’est quelque chose enregistré d’avance et l’élimination de sa participation à l’assemblée jouerait contre le programme lui-même et le reste des participants.

Sherry Pie sera-t-elle la seule disqualifiée?

Cette décision historique de “ RuPaul’s Drag Race ” peut rappeler l’élimination de Willam lors de la quatrième saison, mais cela a été expulsé pour avoir enfreint les règles du programme et non pour des actes de calibre des faits rapportés contre Sherry Pie. Cependant, ce dernier n’est pas le seul à avoir été accusé ces derniers jours de graves accusations. Une jeune drag queen a accusé Brita Filter, une autre participante de la saison en cours, de l’avoir agressé sexuellement quand il était ivre. Quelque chose qui reste à démontrer. Brita pourrait-elle également être supprimée du programme? Cette double disqualification affecterait-elle la finale de «RuPaul’s Drag Race 12»?

