RuPaul’s Drag Race Saison 12: Aiden Zhane Vs. Brita – Explication du drame

Brita voudra peut-être changer son nom en Bitter après l’épisode de vendredi de RuPaul’s Drag Race, qui s’est terminé par un assaut vocal particulièrement méchant contre le cheval noir de la saison 12, Aiden Zhane.

Bien que plusieurs reines aient exprimé leur surprise devant le succès d’Aiden – Jackie Cox, par exemple, a admis qu’elle ne s’attendait pas à ce qu’Aiden se retrouve au sommet – Brita a sorti les gros canons lorsqu’elle a appelé Aiden comme la prochaine reine à envoyer emballage.

“Je suis juste secouée de voir que je suis à nouveau dans le bas lorsque je sers des looks à chaque fois, par rapport aux autres personnes”, a-t-elle déclaré lors de Untucked. «Ça craint d’être là-haut avec vos sœurs et de dire qui devrait rentrer à la maison quand vous pensez que quelqu’un d’autre dans cette pièce qui est en sécurité devrait rentrer à la place.» Lorsqu’on lui a demandé un nom, elle a donné Aiden sans hésitation.

Brita a poursuivi: «Quand je suis entrée dans cette compétition, j’ai dit que je n’allais pas me comparer à qui que ce soit parce que je ne suis en compétition qu’avec moi-même. Je travaille si dur, et je donne vraiment tout ce que j’ai à faire, et je ne pense pas qu’Aiden aurait dû être en sécurité. ” Elle a ensuite sélectionné les deux défis d’acteur d’Aiden, affirmant qu’elle devait être portée à chaque étape du chemin, avant de se plaindre encore une fois qu’Aiden ait eu le temps de faire une sieste après avoir terminé son look au début de la semaine dernière.

Nicky Doll – qui a été renvoyée à la maison cette semaine, et à juste titre – a également sonné: «Quand je vous vois dormir pendant deux heures alors que je travaille mon cul sur une tenue, bien sûr, je vais être fou ! “

Je ne suis pas thérapeute, mais pour quelqu’un qui prétend qu’elle ne se compare pas aux autres reines, Brita aime certainement faire exactement cela. Quant à Nicky, son apparence n’était pas ce qui l’a atterri au fond. Si elle ne comprend toujours pas cela, même si elle lui a expliqué à maintes reprises, je n’ai rien.

Heureusement, Aiden a surpris tout le monde en se tenant debout au milieu de l’assaut: «Puis-je dire une chose pour éliminer tout cela pour le reste de la saison? Depuis le premier jour de cette compétition, presque tout le monde ici est venu me chercher. J’ai été le premier à être choisi avec [Heidi N. Closet] comme le plus faible, et c’est moi qui ai été entraîné par mes propres coéquipiers. Je l’ai pris de toutes les directions. »

Trouver. Le. Mensonge. Aiden s’est présentée pour concourir dans la saison 12 avec rien d’autre que des manières et du moxie, et bien que j’avoue ne pas l’avoir immédiatement “prise”, elle n’a rien fait pour gagner ce barrage d’attaques. Si quoi que ce soit, Brita devrait s’excuser d’avoir pratiquement noyé Aiden dans la broche pendant leurs scènes d’anatomie gay. De plus, il est encore tôt dans la saison; si Brita est trop petite pour savoir qui peut ou non finir à la 11e place, je crains à quel point elle peut devenir insupportable dans les semaines à venir.

La seule reine qui a vraiment défendu Aiden pendant que les caméras tournaient était Heidi. “Les filles sont tellement mesquines et désordonnées”, a-t-elle déclaré dans son confessionnal. «L’agression verbale constante commence à m’énerver vraiment. Ces filles continuent et vont et continuent. C’est frustrant. Concentrez-vous sur vous-même! ” Elle s’est ensuite adressée directement à ses collègues reines, en gardant son message court et doux: «En fin de compte, cela n’a pas d’importance! La garce est en sécurité. Laisse la tranquille.” Amen.

(Note latérale: j’ai complètement perdu le compte du nombre de fois que les reines ont dit «à la fin de la journée». Je me sentais comme si je regardais une production de tous les drag de Les Misérables – qui, honnêtement, ne ressemble pas à la pire idée pour un futur Rusical.)

À son crédit, Brita est allée sur les médias sociaux après avoir regardé Untucked pour s’excuser pour ce qui s’est passé. “Au lieu d’embrasser mes défauts, j’ai essayé de le cacher avec une confiance excessive et une agressivité”, a-t-elle admis.

Eh bien Untucked vient de se passer… 🤦🏽‍♀️Je me sens bien dans ce que j’ai fait dans le défi et je reste fidèle à mon look sur la piste; cependant, ce n’est évidemment pas bien de faire tomber une de mes sœurs juste parce que je me sentais d’une certaine façon. En ce moment, je laisse définitivement ma tristesse… pic.twitter.com/DmFLd3GvOE

– Brita Filter (@thebritafilter) 28 mars 2020

Et Brita n’a pas été la seule reine à offrir une réaction franche au drame de vendredi…

Un #Untucked très intense! Je suis d’accord avec beaucoup d’entre vous que nous descendions trop dur sur @Aiden_Zhane !! Nous l’aimons ET sa traînée. À ce moment-là, beaucoup de sentiments montaient en flèche, depuis lors, nous avons eu le temps de nous rapprocher en tant que sœurs, ce que nous n’avions pas encore fait pendant le tournage ❤️ #DragRace

– Jackie Cox (@JackieCoxNYC) 28 mars 2020

Épisode difficile. VRAIMENT divertissant. Talent, histoires fascinantes, vulnérabilité et humour. Je le répète, mais nous aimons nos sœurs. Nous aimons Aiden, nous aimons Brita, et nous nous envoyons des messages et parlons de la beauté de tout cela. Nous sommes tous bons, alors vous devriez tous l’être aussi!

– Jan (@jansportnyc) 28 mars 2020

La partie la plus triste de toute cette situation est qu’avant le grand combat, Aiden se sentait enfin confiante en ses propres capacités. «C’est la première fois que je suis placée au sommet d’un défi, et je me sens bien dans ma peau et dans ma performance et dans la façon de donner aux juges ce qu’ils ont demandé», a-t-elle déclaré. “En ce moment, je ne pouvais rien demander de plus.”

OK, il est temps de peser: les filles doivent-elles licencier Aiden, ou les critiques de Brita sont-elles valables? Laissez un commentaire avec vos réflexions sur le drame de la saison 12 ci-dessous.