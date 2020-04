Rupert Grint, Ron Weasley, pour devenir père aux côtés de Georgia Groome | AP

Rupert Grint Il a jeté son meilleur sort sur Georgia Groome, sa petite amie, et maintenant ils attendent tous les deux leur premier enfant.

La bonne nouvelle est la révélation que le meilleur ami de Harry Poter deviendra père, comme E! Nouvelles.

Celui qui a donné vie à Ron Weasley veut apparemment vivre ce moment dans quelque chose de très intime, donc le portail garantit que le couple demande beaucoup d’intimité.

R !ert Grint et Georgia Groome sont ravis d’annoncer qu’ils attendent un bébé et qu’ils demanderaient la confidentialité dès maintenant, E! Said.

“HA, UN AUTRE WEASLEY”

Nous sommes heureux d’annoncer que l’acteur Rupert Grint et Georgia Groome attendent leur premier enfant.

Le couple vient de confirmer les rumeurs après que des photos du couple ont déclenché des rumeurs dans la presse cette semaine. pic.twitter.com/Bhtp40KyVC

– Potterhead Club. (@PotterheadClub)

10 avril 2020

Grint et Groome ont neuf ans de relation et ont finalement commencé à fonder une famille.

Rupert Grint sera papa! Son représentant a publié la nouvelle aujourd’hui, Rupert et sa petite amie Georgia Groome sortent ensemble depuis 9 ans OMG pic.twitter.com/BARUyDIc7G

– Cape invisible ⚯͛ (@capa_invisible)

10 avril 2020

Sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir quelques images de la petite amie du célèbre acteur dans les premières semaines de grossesse.

Il y a quelques années, Rupert Grint avait déjà informé les médias qu’il souhaitait fonder une famille et avoir au moins deux enfants.

J’aimerais m’installer et avoir des enfants bientôt, il a partagé “The Guardian” en 2018.

