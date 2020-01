Rupert Wyatt se fait passer pour Captain America, bande-annonce de Fanmade “ Marvel Zombies ” et plus / Film

Vous voulez voir une bande-annonce faite par des fans pour un futur Marvel Zombies film? Que dirais-tu de quelque Falcon et le soldat d’hiver définir des photos avec Rupert Wyatt adapté comme Capitaine Amérique? Allez-vous obtenir de nouveaux POP Funko des méchants de Batman revient et Batman Forever? Vous voulez écouter un message de John Constantine de DC’s Legends of Tomorrow? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

John Constantine est toujours avec DC’s Legends of Tomorrow dans cette promo pour le prochain épisode.

Marvel Studios aurait commencé à produire en juillet pour le prochain She-Hulk série sur Disney +

Loki… je suis de retour # loki #endgame #avengers #darkworld #ragnarok #thor #infinitywar # ultron @ twhiddleston @chrishemsworth @markruffalo @robertdowneyjr pic.twitter.com/PnDibxKxsr

– Russell Bobbitt (@MarvelProps) 19 janvier 2020

L’un des maîtres des accessoires de Marvel revient travailler sur le Loki série pour Disney + et taquiné un certain accessoire.

L’homme fourmi compositeur Christophe Beck a confirmé qu’il fournira le score pour Marvel WandaVision séries.

Voici la bande-annonce du prochain Veuve noire bande dessinée provenant de Marvel Comics en avril.

Appel John ConstantineLe nouveau numéro du DC’s Legends of Tomorrow première saison et juste écouter.

Vous n’avez pas besoin d’avoir un passé pour avoir un avenir. #Bloodshot? en salles le 13 mars. pic.twitter.com/7xYTTpGxWc

– Bloodshot (@Bloodshot) 22 janvier 2020

Injecté de sang arrive toujours au cinéma en mars, et vin Diesel brille de puissance nano sur cette nouvelle affiche.

Le faucon / le soldat de l’hiver définir des photos ont Wyatt Russell’S John Walker dans un Capitaine Amérique costume.

