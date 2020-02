RUPTURE: Steven Spielberg quitte Indiana Jones 5; James Mangold dans Talks To Helm

RUPTURE: Steven Spielberg quitte Indiana Jones 5; James Mangold en pourparlers à la barre

Après des années passées dans l’enfer du développement et Harrison Ford (L’appel de la nature) révélant une date de début de production potentielle dans deux mois, Indiana Jones 5 a connu un développement surprise en tant que directeur de franchise de longue date, Steven Spielberg (Ready Player One) a quitté le projet, Lucasfilm étant actuellement en négociation avec James Mangold (Ford contre Ferrari) pour prendre le relais, selon Variety.

Le réalisateur oscarisé de 73 ans est toujours sur le point de rester sur le projet en tant que producteur et source d’expérience rapportent que la décision de partir est venue de Spielberg, qui voulait transmettre l’histoire du héros titulaire à une nouvelle génération. de conteurs avec une nouvelle perspective sur l’aventurier classique.

Le film a été initialement annoncé en 2016 avec Spielberg et Ford de retour dans leurs rôles respectifs et une date de sortie en salle originale fixée au 19 juillet 2019, mais a été constamment repoussée après plusieurs réécritures de Jonathan Kasdan, fils de Les aventuriers de l’arche perdue l’écrivain Lawrence après que l’écrivain d’origine David Koepp a quitté le projet.

Mangold n’est pas étranger à l’action à gros budget, ayant dirigé le Tom Cruise avec chevalier et jour, ainsi que les deux derniers versements de la série solo Wolverine Le glouton et Logan, ce dernier ayant rapporté plus de 619 millions de dollars au box-office mondial et a été nominé pour un Oscar du meilleur scénario adapté. Il a récemment réalisé le biopic de course Ford contre Ferrari avec Christian Bale (Vice) et Matt Damon (Les disparus), nominé pour quatre Oscars.

La célèbre archéologue et exploratrice Indiana Jones a été introduite en 1981 Les aventuriers de l’arche perdue – l’un des 100 plus grands films américains de tous les temps de l’AFI – et a ensuite ravi le public en 1984 Indiana Jones et le Temple maudit, 1989 Indiana Jones et la dernière croisadeet 2008 Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal. Les quatre films ont rapporté près de 2 milliards de dollars au box-office mondial.

