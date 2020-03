RUPTURE: Warner Bros. suspend la production de Batman pendant deux semaines

Tout en semblant au départ comme le seul studio à aller de l’avant au milieu des préoccupations mondiales de l’épidémie de coronavirus, Warner Bros.a choisi de suspendre la production du Robert Pattinson dirigé par Le Batman pendant au moins deux semaines, selon The Wrap.

Bien que l’on ne sache pas grand-chose actuellement concernant la suspension de la production, ni pourquoi le studio a choisi d’attendre le week-end, un porte-parole a révélé que «le studio continuera de suivre de près la situation.“

Il a été rapporté hier que WB progressait toujours avec le redémarrage du héros titulaire DC, ainsi que la prochaine Matrice redémarrer, le biopic Serena et Venus Williams Roi Richard et Bêtes fantastiques 3. Selon Justin Kroll de Variety, des sources rapportent que le calendrier de tournage du drame sportif est en cours de révision en raison du temps pluvieux à Los Angeles et du Matrice épisode est tourné dans une scène sonore à Berlin où les membres du film et de l’équipe “prennent des précautions”.

Warner Bros. Pictures a confirmé tous les acteurs et l’équipe du film. Avec Batman / Bruce Wayne de Robert Pattinson, Zoë Kravitz (Bêtes fantastiques: les crimes de Grindelwald, Mad Max: Fury Road) comme Selina Kyle; Paul Dano (Amour et miséricorde, 12 ans d’esclavage) comme Edward Nashton; Jeffrey Wright (le Hunger Games films) comme James Gordon du GCPD; John Turturro (le Transformers films) comme Carmine Falcone; Peter Sarsgaard (The Magnificent Seven, Masse noire) comme Gotham D.A. Gil Colson; Jayme Lawson (Adieu Amor) en tant que candidate à la mairie Bella Reál; avec Andy Serkis (le Planète des singes films, Panthère noire) comme Alfred; et Colin Farrell (bêtes fantastiques et où les trouver, Dumbo) comme Oswald Cobblepot. Les jumeaux Max et Charlie Carver ont également rejoint le film dans des «rôles importants».

Reeves et Dylan Clark (le Planète des singes films) produisent le film, avec Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada et Chantal Nong Vo comme producteurs exécutifs.

Les détails du tracé sont toujours gardés secrets, mais Le Batman est censé explorer les jeunes années du Chevalier noir avec Reeves faisant allusion au lien du film avec l’arc emblématique de la bande dessinée “Year One” de Frank Miller et David Mazzucchelli, publié en 1987.

L’équipe créative de Reeves en coulisses comprend Greig Fraser, directeur de la photographie nominé aux Oscars (Lion, Dune); le sien Planète des singes concepteur de la production, James Chinlund; éditeurs William Hoy (le Planète des singes films) et Tyler Nelson (Souvenir); et Dan Lemmon, superviseur VFX oscarisé (Le livre de la jungle); Dominic Tuohy, superviseur SFX nominé aux Oscars (1917, Star Wars: The Rise of Skywalker).

Le mixeur sonore nominé aux Oscars Stuart Wilson (1917, les Guerres des étoiles la franchise); La costumière oscarisée Jacqueline Durran (1917, Petite femme, Anna Karenina) et les créateurs de costumes Glyn Dillon (le Guerres des étoiles franchise) et David Crossman (1917, les Guerres des étoiles la franchise); styliste Zoe Tahir (Pas le temps de mourir, Spectre); et la créatrice de maquillage nominée aux Oscars Naomi Donne (1917). Comme cela a été confirmé précédemment, Michael Giacchino (Cloverfield, Laisse moi entrer, L’aube de la planète des singes) composera la partition du film.

Le Batman ouvre en salles le 25 juin 2021.