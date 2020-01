Russ dépose une vidéo officielle pour son coucher Banger “NIGHTTIME (Interlude)”

De la voiture au berceau, Russ prouve qu’il n’y a jamais de mauvais moment pour faire basculer le lit.



Avec son 14e album studio SHAKE THE SNOW GLOBE qui arrive à la fin de ce mois, Russ passe en mode promo de la meilleure façon possible en lançant un nouveau clip pour un single fluide intitulé “NIGHTTIME (Interlude)”.

Réalisé par le collaborateur de longue date de Russ Edgar Esteves, le visuel “NIGHTTIME (Interlude)” montre le rappeur farouchement indépendant dans une situation très, bien, intéressante. Les lumières violettes remplissent l’atmosphère, qu’il soit dans la voiture ou dans la chambre, et cela ressemble à une ode à la légende de la musique pour bébé Prince pendant ses jours Purple Rain. Semblablement au Purple One ironiquement, Russ enrôle également une mauvaise et belle renarde vidéo pour co-jouer dans ce clip qui les voit passer d’une dispute à un moment flippant la suivante.

En plus de l’album, Russ a également l’intention de se lancer dans une tournée en tête d’affiche cet été, effectuant 27 spectacles à travers l’Amérique du Nord quand il débutera à Seattle le 1er mai. Le spectacle durera deux mois et se terminera à Atlanta le 28 juin. Avec un album en route, une tournée en préparation et la co-signature de Rihanna toujours à l’onction à son actif, cela pourrait très bien être l’année de Russ. Nous devrons juste attendre et voir cependant.

Regardez le clip de “NIGHTTIME (Interlude)” de Russ ci-dessus, et rendez-vous sur son site Web pour une liste complète des dates et des informations sur les billets.

.