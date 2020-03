‘Russian doll’ et ‘Little America’ retardent le tournage de leur deuxième saison à cause du coronavirus

La pandémie de coronavirus a conduit Universal Television à prendre une décision qui affectera trois plateformes de streaming et des millions d’utilisateurs à travers le monde: le retard du tournage de «poupée russe», «Little America» et «Rutherford Falls». Les trois fictions sont actuellement en phase de pré-production et n’ont pas de date de sortie spécifique, donc Universal a une marge de manœuvre pour déplacer ses enregistrements.

Conphidance dans «Little America»

Comme l’indique Deadline, les trois séries terminent leurs scripts et façonnent leurs castings, et le report a été un mouvement forcé de la tous ont besoin de voyager vers des sites internationaux pendant leur tournage. En ce sens, les restrictions imposées par le gouvernement américain sur les vols en provenance d’Europe ont joué un rôle clé dans l’effet domino des roulages, qui préfèrent attendre que la situation se calme avant de donner le coup de départ.

Une boucle qui ne s’arrête pas

Dans le cas de «Russian Doll» et «Little America», les enregistrements correspondaient à leurs deuxièmes saisons. Les deux séries ont été renouvelées respectivement par Netflix et Apple TV +, après avoir ébloui le public de lieux très différents. Alors que “ Poupée russe ” représente une femme prise dans une boucle existentialiste qui se termine toujours par sa mort, “ Little America ” sert de mégaphone pour des histoires optimistes d’immigrants qui se sont installés avec succès aux États-Unis.

Pour sa part, ‘Rutherford Falls’ est l’une des premières productions originales de Peacock, le service de streaming de NBCUniversal.. Il a été créé par Ed Helms, Michael Schur et Sierra Teller Ornelas, et raconte l’histoire d’une légende locale, incarnée par Helms lui-même, qui se battra bec et ongles pour empêcher le retrait d’une statue de sa ville de New York.

.