Russian Doll Season 2: le tournage devrait commencer de mai 2020 à juillet 2019

L’un des meilleurs Netflix Originals de 2019, Russian Doll, a été confirmé pour une deuxième saison! Avec des fans ravis d’apprendre que Netflix Original est de retour, beaucoup seront ravis d’apprendre que le tournage devrait commencer en mai 2020. Eh bien, voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Russian Doll Saison 2, y compris l’intrigue, le casting, la bande-annonce et les mises à jour de la date de sortie .

Russian Doll est une série de comédies dramatiques originales de Netflix créée par Natasha Lyonne, Amy Poehler et Leslye Headland.

Depuis ses débuts sur Netflix le 1er février 2019, l’émission a été nominée pour cinq Emmy Awards. Ceux-ci inclus:

Actrice exceptionnelle dans une série comique (Natasha Lyonne) Écriture exceptionnelle pour une série comique (Allison Silverman) Écriture exceptionnelle pour une série comique (Ammy Poehler, Natasha Lyonne et Leslye Headland) Excellente coordination des cascades pour une série comique ou un programme de variétés (Christopher Place)

Inspirée par les goûts de Groundhog Day, Nadia est l’invitée d’honneur de sa propre fête d’anniversaire, lancée par sa meilleure amie. Lorsque Nadia décède accidentellement après avoir été heurtée par une voiture, elle se retrouve mystérieusement dans les toilettes de la fête à laquelle elle assistait. Confuse et croyant qu’elle a été droguée, quand Nadia commence à mourir encore et encore, elle commence à remettre en question sa propre raison en essayant de briser le cycle de la mort à laquelle elle ne semble pas pouvoir échapper.

Où en est la production sur Russian Doll saison 2 et la date de sortie?

Selon notre source Production Weekly, le tournage de la deuxième poupée russe devrait commencer Mai 2020. À l’approche de mai, nous en apprendrons bientôt davantage sur la saison à venir.

Chronologie de production de Russian Doll Season 2

Dans une interview avec Deadline (juillet 2019), Lyonne a révélé que les émissions de la deuxième saison n’avaient même pas encore été écrites. Dit-elle:

“Amy et moi traînions l’autre jour, et c’est tôt. Nous ne sommes pas encore dans la salle de manière officielle, mais je dirai que cela ne devient pas un spectacle sur les rencontres à New York ou quelque chose comme ça – et aucune ombre sur ces spectacles, mais ce n’est pas ce spectacle, “

Dans une autre interview, Natasha Lyonne a dit qu’il y avait eu beaucoup de brainstorming disant:

«Je suis assez enthousiasmé par certaines de nos premières conversations et pour voir où elles mènent vraiment au moment où nous commençons à mettre le stylo sur papier de manière dédiée, une fois de retour dans la salle. Mais les premières notes sont assez lourdes »,

Plus taquin dans une autre interview, cette fois avec ET Online Lyonne avait à dire à propos de la saison 2:

«Que puis-je vous dire? C’est … vous voulez sauter d’une falaise de manière créative … Je pense que je vais vous donner une série de réponses obscures mais il suffit de dire, je suis très ému que les gens s’intéressent au fond et ce fut la révélation du russe La connexion de poupée, donc je suppose que mon intention dans nos plans est de continuer à creuser profondément d’une manière qui soit esthétiquement agréable et qui soit drôle à l’intérieur. »

Avec le tournage prévu de la série en mai 2020, il est fort probable que nous ne verrons le retour de Russian Doll que tard. 2020 ou début 2021.

L’histoire de la première saison de Russian Doll se poursuivra-t-elle?

Attention: les spoilers suivent pour la saison 1 de Russian Doll.

Ce sera certainement la question la plus importante dans l’esprit de chacun. Si nous prenons en considération la fin de la première saison, il était définitivement laissé au public d’interpréter. Le coup final de la finale semblait indiquer que Nadia et Alan avaient réussi à transcender les réalités et étaient réunis. Ou était-ce simplement l’un des millions de délais qui auraient pu se produire?

Les scénarios de l’histoire que nous prévoyons sont les suivants:

L’histoire continue avec Nadia et Alan

Allen et Nadia se sont rapprochés tout au long de la première saison, chacun s’influençant mutuellement pour devenir une meilleure personne. Le but d’Alan et Nadia d’échapper à la boucle temporelle semblait être de se sauver mutuellement. Mais il est possible d’utiliser les délais en fonction de votre interprétation de la fin de la saison 1.

Si l’histoire continue avec les échéances d’Alan et Nadia croisées et qu’elles sont réunies, il est difficile de voir où l’histoire pourrait aller. En effet, les deux personnages ont été autorisés à connaître une croissance considérable de leur personnage, donc pour eux, régresser semble être un mauvais choix.

Nous avons sans doute appris plus sur le passé de Nadia que ce que nous avons fait Alan, donc, il y a de la place pour explorer cet élément de l’histoire. Avec Nadia grandissant à l’idée d’être avec John et d’accepter sa famille pourrait être la façon dont l’histoire fait progresser le personnage de Nadia. Comment cela affecte la chronologie, nous laisserons les auteurs décider.

Y a-t-il deux échéances dans Russian Doll?

Alternativement, il serait amusant de voir la perspective des deux chronologies du POV d’Alan et Nadia qui ont sauvé l’autre (un peu comme ce qui s’est passé dans la finale de la saison). Cela explorerait deux chronologies dans le récit avec un accent supplémentaire sur l’impact qu’une décision peut avoir sur votre vie et celle de votre entourage. Sans parler d’Alan et Nadia qui n’ont jamais connu la boucle temporelle devraient connaître une nouvelle fois la croissance du personnage.

Une idée amusante serait de faire en sorte que Alan et Nadia qui n’ont pas fait l’expérience de la boucle temporelle le fassent, en suivant efficacement 2 nouveaux personnages dans la boucle temporelle. Pendant ce temps, les Nadia et Alan que nous avons suivis lors de la première saison doivent maintenant aider à briser le cycle. Bien que tout cela puisse sembler très déroutant, le tableau ci-dessous peut vous aider à comprendre ce que nous voulons dire.

TimelineExpérimenté Time-LoopN’a pas connu Time-Loop1NadiaAlan2AlanNadia

Deux délais. Deux Nadia et deux Alan. L’un aidant l’autre à échapper à la boucle temporelle et à s’améliorer.

Différents personnages sont piégés dans la boucle temporelle

Tout au long de la première saison, nous avons eu droit à un casting très intrigant de personnages colorés. Si Nadia et Alan ont vraiment échappé à la boucle temporelle, alors peut-être qu’un de leurs amis comme Maxine est pris au piège. Alternativement, les anciennes flammes de Nadia et Alan, Mike et Beatrice (qui ont eu une liaison ensemble) pourraient devenir le centre de la série. Avec les manières féminisantes de Mike et la tricherie de Béatrice, cela rendrait certainement la narration intéressante.

En utilisant Mike et Beatrice, vous pouvez toujours utiliser les personnages de Nadia et Alan pour propulser l’histoire plus loin.

Un nouveau casting

Sans doute le moins probable des trois scénarios que nous pourrions voir est un casting entièrement nouveau avec une nouvelle histoire.

Le moins probable des trois scénarios, il est possible qu’une distribution entièrement différente puisse être utilisée pour la saison 2. En utilisant le même concept / similaire, il est possible d’explorer le récit de la boucle temporelle sous un autre jour. Cela ferait de la série une anthologie, mais nous ne pensons pas que les scénaristes derrière la série prévoient que la série se dirige dans cette direction.

Le fait que Natasha Lyonne elle-même ait déclaré que la série était initialement présentée comme une série de trois saisons, suggérerait certainement qu’il y a plus d’histoire à aborder avec Nadia et Alan, mais c’est amusant de spéculer malgré tout.

D’autres informations sur la saison 2 de Russian Doll?

Pour le moment, tout est calme sur la prochaine saison de Russian Doll.

Cela dit, nous pouvons probablement prendre quelques libertés en disant que nous nous attendons à ce que la série conserve sa durée de 10 épisodes et si l’histoire se poursuit, conserve la plupart de sa distribution actuelle.

Avez-vous hâte de voir la sortie de Russian Doll? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.