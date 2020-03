Russo Bros. et Obamas vont produire un nouveau film Netflix – / Film

Barack et Michelle obama auraient trouvé leur prochain projet de production. Le duo fera équipe avec Anthony et Joe Russo (Avengers: Endgame) pour produire Sortie ouest, adaptation d’un long métrage du roman à succès de l’auteur Mohsin Hamid, et Riz Ahmed (The Night Of, Rogue One: A Star Wars Story, Nightcrawler) est actuellement attaché à l’étoile. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Collider a plusieurs sources leur disant que l’ancien président Barack Obama et l’ancienne première dame Michelle Obama uniront leurs forces avec les frères Russo en tant que producteurs sur une adaptation du film Netflix d’Exit West, qui sera dirigée par Yann Demange et écrit par Jessica Goldberg, qui vient d’écrire le prochain projet de réalisation des Russo, Cherry (également un film de Netflix), et a créé la série Hulu The Path. Voici comment Collider décrit l’intrigue du livre de Hamid:

Exit West s’attaque à la crise mondiale des réfugiés et se déroule dans un pays non identifié du Moyen-Orient, où les jeunes Saeed et Nadia portant la burqa ont fui leur domicile après que la mère de Saeed soit tuée par une balle perdue résultant d’affrontements violents entre la guérilla et le gouvernement local. Le couple rejoint d’autres migrants se rendant dans des refuges plus sûrs via des portes soigneusement gardées. Par une porte, ils se retrouvent dans un camp surpeuplé sur l’île grecque de Mykonos. Par le biais d’un autre, ils ont obtenu une chambre privée dans un manoir londonien abandonné peuplé principalement de Nigérians déplacés. Une troisième porte les emmène au Marin County de Californie. À chaque endroit, leur relation est mise à l’épreuve par leur lutte pour trouver de la nourriture, un abri adéquat et un sentiment d’appartenance parmi les communautés d’émigrants. Le récit allégorique montre le contraste entre la réalité quotidienne ténue des migrants et celle de la population indigène privilégiée qui préférerait qu’ils disparaissent.

Cela semble avoir un potentiel énorme et pourrait être une excellente vitrine pour Riz Ahmed, qui a lentement construit un excellent travail depuis son éclosion il y a dix ans dans la comédie terroriste Four Lions. La quête de Netflix pour remporter de prestigieux Oscars a été considérablement entravée l’année dernière; avec son sujet d’actualité et le nom de l’Obama attaché, pourrait-il s’agir d’un joueur Oscar potentiel une fois terminé?

À moins qu’ils n’acquièrent un autre projet avant que celui-ci ne soit terminé, cela devrait être le premier élément narratif pour la société de production d’Obamas Higher Ground, et cela ressemble à leur projet le plus créatif jusqu’à présent. Le couple est passé à la production après la Maison Blanche, signant un accord avec Netflix et mettant leurs noms derrière des films comme American Factory (qui a remporté un Oscar du meilleur documentaire) et le prochain Crip Camp (qui s’est très bien passé au Sundance Film Festival de cette année. ).

Collider dit que Morten Tyldum de The Imitation Game était à l’origine attaché à Exit West, qui figurait sur la liste des meilleurs livres de Barack Obama de 2017, mais maintenant il sera dirigé par Yann Demange, qui a dirigé White Boy Rick et ’71 et était étant considéré pour diriger le film de James Bond qui deviendra finalement No Time to Die. Pendant ce temps, Cherry, qui étoiles Tom Holland et est dirigé par les Russo, devrait arriver sur Netflix dans le courant de 2020.

