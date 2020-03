Russo Brothers s’associe à Barack et Michelle Obama pour un nouveau film Netflix

Exit West: Russo Brothers fait équipe avec Barack et Michelle Obama pour un nouveau film sur Netflix



Plus de deux ans après que Joe et Anthony Russo ont acquis les droits du roman dramatique le plus vendu de l’auteur pakistanais Mohsin Hamid Sortie ouest, Collider annonce maintenant que l’adaptation du film en cours de développement est toujours en cours avec Netflix et Barack & Michelle Obama signant pour produire. En plus, White Boy Rick le réalisateur Yann Demange a également été choisi pour diriger le film avec Venin acteur Riz Ahmed attaché pour le rôle principal et pour servir en tant que producteur exécutif.

Publié pour la première fois en 2017, Sortie ouest roman aborde les thèmes de l’émigration et des problèmes des réfugiés. Situé dans un pays du Moyen-Orient non identifié, l’histoire se concentre sur un jeune couple Saeed et Nadia qui se sont échappés de leur maison lorsque la violente guerre entre le gouvernement et les guérilleros continue de s’aggraver et a entraîné la mort de la mère de Saeed. Le couple rejoint d’autres migrants se rendant dans des refuges plus sûrs via des portes soigneusement gardées. Chaque porte les emmène dans différents endroits du monde, où leur relation est mise à l’épreuve par leur lutte pour trouver de la nourriture, un abri adéquat et un sentiment d’appartenance parmi les communautés d’émigrants.

Sortie ouest suit ces personnages remarquables alors qu’ils émergent dans un avenir étranger et incertain, luttant pour s’accrocher les uns aux autres, à leur passé, au sens même de qui ils sont. Profondément intime et puissamment inventif, il raconte une histoire inoubliable d’amour, de loyauté et de courage qui est à la fois complètement de notre temps et pour toujours.

Sortie ouest le film sera produit par les frères Russo avec Mike Larocca à travers leur bannière AGBO. Le duo de réalisateurs est surtout connu pour avoir réalisé le film le plus rentable de l’année dernière Avengers: Fin de partie qui a rapporté plus de 2 milliards de dollars au box-office mondial.

Sortant de leur film documentaire primé aux Oscars Usine américaine, Michelle et Barack Obama produiront avec Tonia Davis et Priya Swaminathan à travers leur bannière Higher Ground Productions. Ce projet sera la dernière collaboration d’Obamas avec Netflix, qui ont travaillé ensemble sur Usine américaine.

L’adaptation du film a été initialement développée par Jessica Goldberg avec Le jeu d’imitation réalisateur Morten Tyldum précédemment attaché à diriger. La production est attendue au printemps prochain.

