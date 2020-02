Ruth Lorenzo conquiert le public de ‘OT 2020’, qui lui demande de rester en tant que jury permanent

L’une des protagonistes incontestées du gala 5 de ‘OT 2020’ était Nia et sa brillante performance de “Run the World”, mais elle n’était pas la seule femme à éveiller l’affection des adeptes du talent musical. Ruth Lorenzo a fait un excellent travail en tant que juré, en remplacement de Natalia Jiménez, et le public demande avec ferveur à travers les réseaux sociaux que le représentant espagnol de l’Eurovision 2014 reste juré permanent.

Ruth Lorenzo avec le jury de ‘OT 2020’ et Roberto Leal

L’exvocalista de la Cinquième Station n’a pas pu assister au gala car elle donnait un concert au Costa Rica. Une histoire qui n’a pas attristé les fans du format, dont Jiménez a ri et ceux qu’il a critiqués à plusieurs reprises à travers ses histoires Instagram avec des commentaires comme “Ardan, chiennes”. Par conséquent, tous les regards étaient rivés sur sa remplaçante: Ruth Lorenzo, qui avait déjà fait office de jury lors d’un gala de ‘OT 2018’.

La chanteuse murcienne a démontré par ses notes son professionnalisme et sa connaissance du rythme télévisuel, faisant des interventions très réussies dans lesquelles il jugeait toujours à l’aide d’arguments. Son appréciation de Nia a été applaudie, car il appréciait ses qualités positives et respirait sa force pour qu’il ne soit pas emporté par ses insécurités. Il a également souligné sa critique d’Eva, dans laquelle il a fait réfléchir le candidat sur le concours qu’il faisait après avoir créé la tension nécessaire pour que le spectateur se fasse prendre.

Ruth aime l’idée

Ruth Lorenzo a ainsi conquis le public, qui demande à travers les réseaux sociaux de rester en tant que membre permanent du jury. Des commentaires ont été faits sur Twitter tels que “Je me suis réveillé triste parce que la semaine prochaine, Ruth Lorenzo ne fera pas partie du jury.” En outre, Les hashtags ont triomphé et doivent revenir semaine après semaine, comme #QueSeQuedeRuth ou #RuthJuradoDeOT.

S’il vous plaît @RuthLorenzo RESTEZ POUR TOUJOURS # OTGala5

S'il vous plaît @RuthLorenzo RESTEZ POUR TOUJOURS # OTGala5

Prier tous les Los Santos pour que Ruth Lorenzo soit réparée. pic.twitter.com/aDv0OH8Tg9

– Compte Bong Joon-ho stan (@ 13sandra_) 17 février 2020

En attendant qu’ils embauchent Ruth Lorenzo fixe # OTGala5 pic.twitter.com/rCCstRJWA2

– nacho suescun ???? (@nachoxcenteno) 17 février 2020

Ruth Lorenzo accueillera les nominés après avoir terminé le programme, peut-elle rester pour toujours? # OTDirecto17F # OTGala5 pic.twitter.com/KOu94DvKn2

– ???? OT ???? SV ???? (@fan_Realitys) 17 février 2020

Une idée que la chanteuse aime, car dans une interview pré-gala diffusée sur la chaîne YouTube du talent, Lorenzo a confirmé qu’elle serait prête à être un jury résident dans un format avec ces caractéristiques: “Je pense que je peux apporter l’expérience d’être dans une émission de téléréalité et de savoir comment les pousser pour qu’ils n’aient pas peur”. Après le gala, la chanteuse a remercié l’opportunité du programme via son compte Twitter: “J’ai passé un bon moment et j’ai aimé regarder les garçons”.

