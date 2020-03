Ryan Gosling rumeur pour Thor: Rôle d’amour et de tonnerre

Taika Waititi peut assembler un sacré casting. Thor: Ragnarok a réuni un groupe d’acteurs incroyablement parsemé d’étoiles, allant même dans les goûts de Matt Damon et Sam Neill dans des camées mineurs. Donc Thor: Amour et tonnerre ne sera sûrement pas différent. Nous savons déjà que Natalie Portman revient pour le film, avec Christian Bale s’inscrivant pour jouer son méchant. Selon les rumeurs, deux autres grands noms seraient en négociation finale pour le film MCU.

Pour être clair, cette fuite supposée nous parvient via 4Chan, ce qui signifie qu’il est difficile de déterminer sa fiabilité. Cependant, dans ce cas, l’info est très crédible. Cette rumeur indique que Ryan Gosling et Jodie Comer sont en pourparlers pour des rôles inconnus dans Thor 4. La même source affirme également que Bale joue Dario Agger AKA Minotaur, le PDG de Roxxon, et que Groot et Rocket apparaîtront.

Ce qui rend cela possible, c’est que ce n’est pas la première fois que Gosling est connecté à la production, car il a été aperçu en train de dîner avec Waititi l’année dernière. Les sources de We Got This Covered ont également appris que la star de La La Land était sur le radar du réalisateur en août. Quant à Comer, un rôle de MCU serait la prochaine étape logique après son virage dans Killing Eve à la télévision et son premier plongeon dans le monde des superproductions en tant que mère de Rey dans Star Wars: The Rise of Skywalker.

Quant aux autres affirmations de la fuite, Agger est l’une des suggestions les plus populaires pour qui Bale pourrait dépeindre – même le propre créateur du personnage, Jason Aaron, souscrit à cette théorie. Pendant ce temps, Vin Diesel a récemment laissé entendre que certains des Gardiens de la Galaxie apparaîtront dans T: LAT. Donc Groot et Rocket passeraient beaucoup de sens.

Aucune de ces informations n’est farfelue, alors, mais nous ferions mieux d’attendre d’autres informations avant d’y mettre trop de stock. Thor: Amour et tonnerre arrive finalement dans les cinémas en novembre 2021.