Ryan Murphy et Netflix développent un long métrage Betty Ford

Nous avons appris de plusieurs sources que l’un des prochains films de Ryan Murphy à venir sur Netflix est un long métrage sur l’ancienne première dame, Betty Ford. Voici tous les premiers détails que nous connaissons sur le long métrage.

Avant de nous plonger dans les détails du projet, récapitulons rapidement Ryan Murphy sur Netflix. En 2018, le scénariste prolifique a signé un accord pluriannuel avec Netflix pour produire des projets exclusifs pour eux.

De nombreux projets sont en préparation, dont les prochaines séries limitées Hollywood et Halston. Nous avons également des projets de films tels que The Prom en préparation et de nouvelles séries comme The Politician qui verront la saison 2 sortir en été et la première saison de Nurse Ratched qui devrait sortir plus tard cette année. Vous pouvez trouver tous les projets provenant de Ryan Murphy dans notre aperçu étendu.

Voici comment le long métrage est décrit:

Un portrait intime de la sensationnelle Première Dame et championne de l’ERA, Betty Ford, alors qu’elle défie, scandalise, danse et boit son chemin à travers la Maison Blanche pour gagner une cote de popularité plus élevée que n’importe quel président de l’histoire américaine, tout en conservant 26 comprimés. habitude de drogue par jour

Ryan Murphy Productions produira le long métrage avec des crédits d’écriture dont Kas Graham (Lost Passenger, The Blue Lady) et Rebecca Pollock (Saviour, The Blue Lady) en pièce jointe.

Bien que Betty Ford soit connue de la plupart des Américains, pour le bénéfice des lecteurs en dehors des États-Unis, voici une brève leçon.

Better Ford est une ancienne première dame mariée à Gerald Ford. Elle a été dans le rôle de la première dame entre 1974 et 1977 et a été remplacée par Rosalyn Carter.

Dans une feuille de production publiée par ProductionWeekly en mars 2020, ils révèlent que Sarah Paulson est l’un des acteurs impliqués. C’est une habituée de Ryan Murphy qui a joué dans plusieurs saisons d’American Horror Story et sans parler de son rôle principal dans la prochaine série Ratched.

Le développement est à ses débuts, nous ne pensons donc pas que nous verrons ce film pendant un an ou deux, mais cela prouve que Ryan Murphy apporte les marchandises dans le cadre de son accord de sortie avec Netflix.

D’autres preuves du film peuvent être trouvées sur IMDb où le titre a une page de production barebones mais IMDbPro révèle que Kas Graham et Rebecca Pollock sont inscrites pour faire partie du personnel d’écriture. La page mentionne que le film est en phase de script depuis le 2 janvier 2020.

La description IMDb (qui est à peu près la même que celle ci-dessus) est la suivante:

