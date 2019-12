Ryan Reynolds confirme Deadpool 3 produit par Disney

Après des mois de rumeurs, enfin Deadpool 3 a été confirmé, le troisième film du célèbre mutant Marvel, mais maintenant ce ne sera plus Fox qui développera la cassette, mais Disney. L'avenir du troisième film Deadpool était incertain après l'acquisition de Fox par Disney, qui avait montré son intérêt à effectuer un redémarrage des X-Men et des Fantastic Four.

L'information n'a été confirmée ni plus ni moins que par Ryan Reynolds lui-même, qui a accordé une interview au programme Live with Kelly and Ryan, dans lequel il a été interrogé directement sur le troisième film de Deadpool.

Ce sont les mots de Reynolds:

«Oui, nous y travaillons maintenant (Deadpool 3) avec toute l'équipe. Nous avons fini à Marvel (Studios) maintenant, ce qui revient à entrer dans les grandes ligues. C'est un peu fou. Alors oui, nous y travaillons. »

Avec cela, il est confirmé que Deadpool fait maintenant partie du MCU. Les deux films Deadpool sont parmi les films R (pour adultes) les mieux notés de tous les temps. En plus d'être l'une des cassettes préférées des fans de films de super-héros, pour son humour et sa quantité exorbitante de sang. Verrons-nous encore ces éléments maintenant que Disney est impliqué? Il est encore trop peu de temps pour le savoir.

Il n'y avait pas de date de sortie dans les salles de Deadpool 3, mais c'est déjà un fait que Disney sera derrière la bande.

Ici vous pouvez voir l'interview de Ryan Reynolds:

