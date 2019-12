Ryan Reynolds confirme que «Deadpool 3» sera produit par Marvel Studios

Cette année, l'achat de Fox par Disney a été consommé. Cette énorme entreprise, un chef de file de l'industrie du divertissement, est devenue une entreprise encore plus grande qui a connu une croissance brute au fil du temps. Rappelons que Disney possède Lucasfilm, Pixar Animation et Marvel Studios.

Depuis que Fox est allé officiellement à Disney, cplusieurs doutes ont commencé à émerger concernant l'avenir de certaines franchises ou titres populaires tels que The Simpsons et l'éventuelle entrée des X-Men dans l'univers du film Marvel. Et à ce propos, un débat a également été ouvert sur L'avenir de Deadpool.

Fox a repris les deux premiers films de 2016 et 2018, et ils ont été un succès total au box-office international grâce, en grande partie, à la présentation d'un super-héros sous la Classification R, c'est-à-dire où les niveaux de violence sont un peu plus évidents que dans d'autres. Et dans le monde des super-héros, du moins du point de vue du MCU, cela n'a pas été possible (philosophie Disney).

Cependant, il y a de bonnes nouvelles pour les fans de Deadpool et ceux qui veulent voir Ryan Reynolds à l'intérieur du MCU. L'acteur, qui est également le producteur du troisième opus, a confirmé que Deadpool 3 est en route sous la production de Marvel Studios. En tant que tel.

Lors d'une interview de Reynolds sur Live With Kelly et Ryan, l'acteur a déclaré: «Oui, nous travaillons avec toute l'équipe. Nous sommes à Marvel maintenant, ce qui signifie qu'ils sont les grandes ligues. C'est fou. Alors oui, nous y travaillons déjà. »

Cela ne signifie PAS que Deadpool fait déjà partie du MCU ou qu'il apparaît dans la phase quatre qui commence avec Black Widow en 2020, mais au moins, il est déjà sur la même ligne que tous les autres, ouvrant la possibilité qu'un jour cela se produise et nous verrons, comme il se doit, Deadpool avec les X-Men et ceux-ci avec les autres Avengers.

Deadpool et Deadpool 2 étaient les films R les mieux notés de l'histoire, mais cela a changé en octobre avec la première du Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix. Le film, un mois avant la première, atteint 900 millions de dollars, battant le record de Deadpool qui a atteint 700 millions de dollars.